MHP’li Feti Yıldız’a tepki gösteren işçi fabrikadan atıldı

MHP İstanbul milletvekili adayı Feti Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında Silivri'de bulunan bir sucuk fabrikasında işçilere hitap etti.

MHP’li Feti Yıldız’a tepki gösteren işçi fabrikadan atıldı

Ancak bir kadın işçinin kendisine yönelik itirazlarına sinirlenen Yıldız, iftira içerikli sözler sarf ettiği Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da hakaret etti.

Kadın işçinin yaşanan tartışmanın ardından fabrika yöneticileri tarafından tazminatsız olarak işten çıkarılması ise tepkiyle karşılandı.

İşçi, yaptığı açıklamada, MHP'li vekilin kasaplara gitmediği ve gündemdeki soğan olayından habersiz olduğunu söylediğini, kendisinin ise bu duruma karşı çıkarak bölgedeki yüksek fiyatları anlattığını belirtti.

CHP Silivri İlçe Başkanı da olaydan haberdar olduklarını ve kadın işçiyle iletişime geçtiklerini açıkladı.

serbestiyet.com'un haberine göre; olayın ardından konuşan işçi: “‘CHP, PKK ile işbirliği yapıyor' dedi. Ben de söz istedim, önce vermedi, ısrar edince bana söz verdi, 'Sayın vekilim siz son zamanlarda hiç kasaba gittiniz mi?' dedim, 'Gitmedim' dedi, 'Gitmediğiniz için bilmiyorsunuz her şey ateş pahası' dedim. Gündemdeki soğan olayından bahsettim. ‘Ben Tokatlıyım, Aleviyim, bizlerin sürekli terörist muamelesi görmesinden bıktık artık’ dedim.” dedi.

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İtiraz etti

MHP İstanbul milletvekili adayı Feti Yıldız, seçim çalışması için MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile birlikte Silivri’de bulunan sucuk fabrikasına gitti. Yıldız fabrika yemekhanesinde toplanan işçilere bir konuşma yaptı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iftira içerikli sözler sarf etti. İşçiler arasında bulunan Y.Ç. isimli kadın, MHP’li milletvekili adayının söylediklerine itiraz etti.

Evrak imzalatıldı

MHP’li milletvekili adayı ve belediye başkanı fabrikadan ayrıldıktan sonra firma yetkilileri genç kadına kendi isteğiyle istifa ettiğine dair zorla evrak imzalattılar ve böylece tazminat ve hak edişlerini de vermediler. Y. Ç. ve ailesi konuyu sosyal medyaya taşırken, CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen olaydan haberdar olduklarını ve genç kadınla iletişime geçtiklerini belirtti.

“Zorla alkışlattılar, eleştirince ‘defol git, bizi rezil ettin’ dediler”

MHP’li adayın sözlerine itiraz edince işten çıkartılan Y.Ç. olayı Serbestiyet’e anlattı. O gün tüm çalışanların talimatla yemekhaneye indirildiğini ve kendilerine “MHP’li milletvekili gelecek, geldiğinde hepiniz ayağa kalkıp alkışlayacaksınız” diye talimat verildiğini belirten Y.Ç., olay gününü şöyle anlattı:

“Önce Volkan Yılmaz konuştu. Sonra Feti Yıldız söz aldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi ile ilgili vaatlerini eleştirdi ve yalan söylediğini iddia etti. ‘CHP, PKK ile işbirliği yapıyor’ dedi. Ben de söz istedim, önce vermedi, ısrar edince bana söz verdi, ‘Sayın vekilim siz son zamanlarda hiç kasaba gittiniz mi?’ dedim, ‘Gitmedim’ dedi, ‘Gitmediğiniz için bilmiyorsunuz her şey ateş pahası’ dedim. Gündemdeki soğan olayından bahsettim, kuru soğanı biz yiyoruz, Cumhurbaşkanı Anzer balı yiyor dedim. Ben Tokatlıyım, Aleviyim, bizlerin sürekli terörist muamelesi görmesinden bıktık artık dedim. Oyumu Altılı Masa’ya vereceğimi söyledim. Toplantıdan sonra vekil bana bakarak ‘yolunuz açık olsun’ dedi, ne demek istediğini anlamadım, ‘sizin de yolunuz açık olsun’ dedim. Hemen sonrasında idareden aradılar, ‘defol git bizi rezil ettin’ dediler. Ertesi gün insan kaynakları ‘yönetim kurulu seni çıkarmaya karar verdi’ dedi, bana istifa etmişim gibi kâğıt imzalattılar, tazminatımı ve haklarımı vermediler. Bir çocuğum daha aynı fabrikada çalışıyor, bir oğlum askerde, hasta anneme bakıyorum, onu da çıkaracaklar diye korkuyorum.”

Olayın duyulmasının ardından İBB Kariyer Ofisi yetkililerinin Y.Ç. ile iletişime geçerek kendisine yeni bir iş imkânı sundukları öğrenildi.

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