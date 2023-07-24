MHP'li İl Başkan görevden alındı

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, sağlık çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle görevinden alındı.

MHP'li İl Başkan görevden alındı

MHP Hakkari il Başkanı Fatih Özbek, 15 Temmuz'da havale geçiren komşusunu hastaneye götürdü.

Gazete Duvar'ın haberine göre; epilepsi hastası olan T.Ş.'nin havale geçirmesi üzerine MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek ve T.Ş.'nin yakınları, devlet hastanesine geldi. Özbek ve hasta yakınları, 'yeterli müdahalede' bulunulmadığı gerekçesiyle sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine saldırdı.

Güvenlik kamera kayıtlarına da yansıyan görüntüler üzerine başhekim, nöbetçi doktor ve 5 hastane personeli, olayın ertesi günü konuya ilişkin Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yaşanan olaya ilişkin Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

240797.webp

MHP GÖREVDEN ALDI

Öte yandan havale geçiren kadının olaydan hemen sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından Özbek, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Değerli büyüğüm, kıymetli başkanım, teşkilatlardan sorumlu E. Semih Yalçın Başkanımızın emirleriyle Hakkari il başkanlığı görevime son verilmiştir Benim büyüğüm emir vermiş başımla beraber ben o kapıda her daim liderime, teşkilat başkanıma hizmetkârım.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Son Haberler
Masterchef Burcu kimdir? Masterchef All Star Burcu Önal kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Burcu kimdir? Masterchef All Star Burcu Önal kaç yaşında nereli?
Ünlü kredi kuruluşdan Mehmet Şimşek'i üzecek haber Ekonomi
Ünlü kredi kuruluşdan Mehmet Şimşek'i üzecek haber
İşte gerçek emekli maaşı. Birgün yazarı ‘büyük sırrı’ açıkladı Ekonomi
İşte gerçek emekli maaşı. Birgün yazarı ‘büyük sırrı’ açıkladı
İtalya Arjantin'i yıktı Spor
İtalya Arjantin'i yıktı
Platformlar arası mesajlaşma geliyor. Google’dan atak Teknoloji - Otomotiv
Platformlar arası mesajlaşma geliyor. Google’dan atak
Yapay zeka ses sanatçılarını tehdit etti: Birebir aynı sesi çıkarabiliyor Teknoloji - Otomotiv
Yapay zeka ses sanatçılarını tehdit etti: Birebir aynı sesi çıkarabiliyor
Yasaklı plajda denize girdiler Güncel
Yasaklı plajda denize girdiler