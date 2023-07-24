MHP'li İl Başkan görevden alındı

MHP Hakkari il Başkanı Fatih Özbek, 15 Temmuz'da havale geçiren komşusunu hastaneye götürdü.

Gazete Duvar'ın haberine göre; epilepsi hastası olan T.Ş.'nin havale geçirmesi üzerine MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek ve T.Ş.'nin yakınları, devlet hastanesine geldi. Özbek ve hasta yakınları, 'yeterli müdahalede' bulunulmadığı gerekçesiyle sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine saldırdı.

Güvenlik kamera kayıtlarına da yansıyan görüntüler üzerine başhekim, nöbetçi doktor ve 5 hastane personeli, olayın ertesi günü konuya ilişkin Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yaşanan olaya ilişkin Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

MHP GÖREVDEN ALDI

Öte yandan havale geçiren kadının olaydan hemen sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından Özbek, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Değerli büyüğüm, kıymetli başkanım, teşkilatlardan sorumlu E. Semih Yalçın Başkanımızın emirleriyle Hakkari il başkanlığı görevime son verilmiştir Benim büyüğüm emir vermiş başımla beraber ben o kapıda her daim liderime, teşkilat başkanıma hizmetkârım.