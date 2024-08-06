MHP'li isimden belediye başkanına Ülkü Ocakları tehdidi

MHP’li Seyhan Belediye Meclis Üyesi Şeyhmus Uçar, CHP’li belediye başkanı Oya Tekin’i hedef alarak tehditler savurdu.

Uçar, Belediye Meclisi toplantısı sırasında yaptığı konuşmada belediye başkanını Ülkü Ocakları üzerinden açık açık tehdit etti.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Uçar “Ülkü Ocakları’ndaki arkadaşları burada misafir edersek Seyhan Belediyesi’nde girecek yeriniz kalmaz” ifadesini kullandı.

MHP'li meclis üyesi şu sözleri sarf etti:

Ben burada MHP'yi temsil ediyorum. Bilesiniz bunu. Konuşmalarınıza siz dikkat edeceksiniz. Tahammül sınırlarımızı aşmayın. Biz Ülkü Ocakları'ndaki arkadaşlarımızı burada misafir edersek Seyhan Belediyesi'nde girecek yeriniz kalmaz.

“AKLINI MI YİTİRDİN SEN?”

CHP’li Belediye Başkanı Oya Tekin ise MHP'li üyeye sert cevap verdi.

Oya Tekin “Ne demek Ülkü Ocakları'nı getiriyorsun? Kim kimi getirdi de sen getiriyorsun? Burası Dingo'nun ahırı mı?” şeklinde Uçar’a tepki gösterdi.

Devamında ise belediye başkanı “Ülkü Ocakları da bu ülkede yaşayan bizim gençlerimiz. CHP'li gençler de bizim gençlerimiz. AKP'li gençler de bizim gençlerimiz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Biz burada konuşuyoruz. Ne demek birini getirmek? Olacak şey mi? Konuşmaya bakın. Aklınızı mı yitirdiniz? Seyhan'ı birlikte yöneteceğiz diyoruz. Bana ne diyorsun sen?" ifadelerini kuıllandı.

“SİYASETİ YUMRUKLA DEĞİL, AKLIMIZLA YAPACAĞIZ”

Ardından MHP’li Uçar ile aralarındaki diyalogu paylaşan Tekin “Bir siyasetçi temsil ettiği partinin gençlik grubuna tehdit unsuru muamelesi yapabilir mi? Şiddet dilini kullananlara karşı dimdik duracağız ve siyaseti yumrukla değil, aklımızla, işimizle, sözümüzle yapacağız. Kimseyi ayrıştırmayacağız” dedi.

ÜLKÜ OCAKLAR4I BAŞKANI BELEDİYE BAŞKANINA TEHDİT SAVURMUŞTU

Aylar önce, Adana Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy'un MHP'den ayrılarak Yeniden Refah Partisi'ne katılan Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı tehdit etmişti.

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir mesaj paylaşmıştı. Mesajında, tehditlerin açıkça ifade edildiği görüldü. Aday gösterilmeyince MHP'den ayrılarak Yeniden Refah Partisi'ne geçen Mustafa Çay'ı tehdit ettiği Tutsoy, "Olacaklardan biz sorumlu değiliz" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ayrıca, Tutsoy’un adı, Sinan Ateş cinayetinin ardından gündeme gelen Mersin Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel'in karıştığı başka bir cinayet dosyasında da geçmişti.