MHP'li isimden çok konuşulacak açıklama!

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yargı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldız, "Adil olmayan bir yargı sistemi kişiyi de devleti de koruyamaz” ifadelerini kullandı. Yıldız mesajında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için de şifa diledi.

"BİZ GÜZEL BİR MİLLETİZ, YERİ GELİNCE HEMEN KENETLENİRİZ"

Yıldız, "Biz güzel bir milletiz, yeri gelince hemen kenetleniriz. Birbirimize sahip çıkarız. Bunun kıymetini bilelim... Milletsiz devlet olamaz, kişi özgürlüğünü esas almayan, eylem ve işlemleri yargı denetime açık olmayan devlet de hukuk devleti olmaz" dedi.

Yıldız açıklamalarının devamında şunları söyledi,

“Adil olmayan bir yargı sistemi kişiyi de devleti de koruyamaz.

Devleti savunmasız bırakacak sözde bir demokratikleşme de kimseye yarar sağlamaz. Olaylar karşısında birlikte üzülüyor, birlikte dua ediyoruz.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun, Allah onu çocuklarına bağışlasın… Acil şifalar diliyorum.”