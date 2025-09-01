MHP'li isimden dikkat çeken 'tutuklama' açıklaması! 'Çok ağır...'

Yeni Adli Yıl bugün itibariyle başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kurmayları haklarında başlatılan 'yolsuzluk' iddiaları sebebiyle tutuklu yargılanmaya devam ederken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan gelen açıklama dikkat çekti.

Feti Yıldız, kişisel sosyal medya hesabından adaletin temel ilkelerinden olan masumiyet karinesine vurgu yaparak, özellikle tutuklama tedbiriyle ilgili uyarılarda bulundu.

Yıldız, son dönemde kamuoyunda tartışmalara neden olan soruşturmaların odağında yer alan tutuklama kararlarının, hukuki ve insani boyutlarına dikkat çekti.

"TUTUKLAMA AĞIR TEDBİRDİR"

Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda, yargılamalarda tutuklamaların, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olduğunu söyleyerek, geçici ve özen gösterilerek yapılması gerektiğini hatırlattı.

Yıldız'ın açıklaması "Ceza politikası değişiyor mu?" yorumlarına da sebep oldu.

Yıldız'ın dikkat çeken paylaşımının tamamı şöyle:

Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız Yargı hizmetlerini ,

Adli ve İdari Yargıda ilk derece mahkemelerimizde,

Bölge Adliye ve Bölge

İdare Mahkemelerimizde, Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan hukuk bilgisine.vicdanına,ahlakına,aklına,

emanet edildiğimiz hakim ve Cumhuriyet Savcıları yerine getirilmektedir.

2025-2026 Adli Yılı’nın Milletimize ,Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

Yargılamalarda:

Suçsuzluk karinesi’nin esas alındığı, şüpheden sanığın faydalandığı,

kimsenin kendini suçlamaya zorlanmadığı,

bağımsız ve tarafsız mahkemelerde

doğal hakimlerin görev aldığı,

duruşmaların sözlü,aleni ve hakkaniyete uygun yapıldığı,

davaların makul sürede sonuçlandığı,

delillerin vasıtasız olduğu,

insan haklarına saygı duyan,

koruyucu adaleti kuran,

yargı denetimine bağlı

Hukuk devletinin güçlendirilmesi,

İnsan onurunun korunması,

ifade özgürlüğünün korunup geliştirilmesi,

Yargı hizmetlerine eşit ve kolay erişim,

demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi kavramların eşitlik temelinde var olması, adil yargılanma hakkının eksiksiz biçimde korunması ,

kırılgan gruplara karşı onarıcı,telafi edici adaletin güçlendirilmesi,

makul sürede yargılanma hakkının güvencelerinin artırılması,

hakların kullanılmasında uluslararası alanda kabul gören ilke ve kuralların gözetilmesi,

öngörülebilir ve çözüm merkezli adaletin hakim kılınması,

yaptırım ve infaz dengesinin sağlanması ,

seçenek yaptırımların kesintisiz uygulanması devletin görevidir. Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir.

Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır.

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle, tutuklamanın sıkı şartlar altında, geçici çok dikkatli ve özen gösterilerek uygulanması ve başvurulması gerekir.