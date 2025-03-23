MHP’li isimlerden Ali Mahir Başarır’a tehdit!

İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine yönelik iki soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart tarihinden bu yana gözaltında.

İmamoğlu’na destek için eylemler devam ederken, MHP’nin resmi X hesabından İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Yargıya saygı duy, partinde otur” şeklinde paylaşım yapılmıştı.

Sözcü TV’de bu paylaşıma tepki gösteren CHP'li Ali Mahir Başarır da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye "Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık” diyerek yanıt vermişti.

Ali Mahir Başarır’ı hedef alan MHP’li isimler "Haddini bildiririz", "Adamın dişini sökerler" gibi ifadelerle tehditler savurdu.

"ADAMIN DİŞİNİ SÖKERLER"

MHP'lilerin yaptıkları paylaşım şu şekilde,

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı: "Liderimiz Devlet Bahçeli’ye bırak hakaret etmeyi ismini kokuşmuş ağızlarına alırken bile besmele çekmeyi unutan müptezellere diyeceğim şu; bu iş gencecik çocukları sokağa çağırmaya benzemez, adamın dişini sökerler, haddini bilsin herkes."

Liderimiz Devlet Bahçeli'ye bırak hakaret etmeyi ismini kokuşmuş ağızlarına alırken bile besmele çekmeyi unutan müptezelere diyeceğim şu



Bu iş gencecik çocukları Sokağa çağırmaya benzemez,



Adamın dişini sökerler, haddini bilsin herkes. pic.twitter.com/EdW22oGKpD — Vahit Kayrıcı (@mhpvahitkayrici) March 22, 2025

"HADDİNİ BİLMEMEKTE ISRAR EDERSEN HADDİNİ BİLDİRİRİZ"

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu: "Ali Mahir Başarır; tercihlerinle ilgilenmiyoruz. Elini, kolunu, kaşını, gözünü vs. nasıl kullandığında umurumuzda değil. Ama dilini kullanırken dikkat et! Terbiyesizlik yapıp haddini aşma. Haddini bilmemekte ısrar edersen haddini bildiririz, edebini bilmezsen ağzının payını veririz!"

Ali Mahir Başarır; tercihlerinle ilgilenmiyoruz.Elini,kolunu,kaşını, gözünü vs.nasıl kullandığında umurumuzda değil.



Ama dilini kullanırken dikkat et! Terbiyesizlik yapıp haddini aşma. Haddini bilmemekte ısrar edersen haddini bildiririz, edebini bilmezsen ağzının payını veririz! — Tamer Osmanağaoğlu (@TmrOsmanagaoglu) March 21, 2025

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Bahadır Alperen: "Ali Mahir büyüğümüzün vatan, millet, bayrak ve ülke sevdası sen dünyada yok iken dillere destandı. Çaresizlik içinde ahlaka, edebe aykırı söz ve hareketlerin seni ve zihniyetini siyasi çukurdan çıkartamayacaktır. Sen ve senin gibilerin düşünceleri, aziz Milletimizce tasvip edilmeyecektir. Hadsiz cümlelerin karşılığı siyasi çukurdur."