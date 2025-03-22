MHP’li ismin iddiasına CHP’den sert cevap!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın CHP'nin Kasım 2023'te yapılan kurultayı hatırlatarak, soruşturmaların devam ettiğini hatırlatarak, olası iptal kararlarının geriye dönük uygulanacağını ve kurultayda yapılan seçimin de yok hükmünde sayılacağını iddia etmişti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yıldız'ın iddialarına ''Mevcut yasalar uygulandığında kurultayımızın iptal olması olanaksız olduğu gibi, Genel Başkanlık yetkilerinin geriye dönük olarak yok sayılması da imkansızdır. Burada cevap bulunması gereken asıl soru; adliyelere talimat veren siyasetçilerin hukuku bir kez daha katledip katledemeyecekleridir'' cevabını verdi.

“İMKANSIZDIR”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın CHP'nin Kasım 2023'te yapılan kurultayına ilişkin X sosyal medya paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

Emir, ''Seçim hukuku kesin sürelerle sınırlı ve usulü açıdan sıkı kurallara bağlıdır. Mevcut yasalar uygulandığında kurultayımızın iptal olması olanaksız olduğu gibi, Genel Başkanlık yetkilerinin geriye dönük olarak yok sayılması da imkansızdır. Burada cevap bulunması gereken asıl soru; adliyelere talimat veren siyasetçilerin hukuku bir kez daha katledip katledemeyecekleridir’’ ifadelerini kullandı.

FETİ YILDIZ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından, CHP'nin Kasım 2023'te yapılan kurultayına ilişkin "CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir. Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir" paylaşımında bulunmuştu.