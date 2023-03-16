Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi

14 Mayıs seçimlerine iki aydan az bir süre kala anket sonuçları da merakla takip ediliyor….

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, her ay Türkiye çapında 26 ilde yaklaşık 2000 kişi ile gerçekleştirilen “Türkiye Raporu” çalışmasının mart ayı son anket sonuçları paylaşıldı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının açıklanması sonrası katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy verecekleri soruldu.

MHP SEÇMENİNDEN KILIÇDAROĞLU SÜRPRİZİ

Anket sonuçlarına göre; Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın önünde yer alırken

MHP seçmeninden Kılıçdaroğlu'na hatırı sayılır seviyede bir oy geçişi var.

Birinci soruda katılımcıya doğrudan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında bir seçim yapması gerektiğinde kime oy vereceği soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan CHP lideri Kemal Kılıçdardoğlu'nun oyu yüzde 40,8, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oyu ise yüzde 39,8 olarak kayda geçti.

Kararsızlar dağıtılmadan, 'Eğer Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığını yaparsa tercihiniz ne olur?' sorusu sorulduğunda Kılıçdaroğlu'nun oyunun yüzde 2 arttığı görüldü.

8 PUAN FARK

Kararsızlar dağıtıldığında ise Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 54,5, Erdoğan'ınki ise yüzde 45,5 olarak ölçüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'en beğenilen siyasetçi' olurken, Kılıçdaroğlu ikinci, İnce ise üçüncü oldu. HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş altıncı, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla sekizinciliği paylaştı.

2018'de HDP'ye oy verenlerin yüzde 86,3'ü, 14 Mayıs'taki seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. İYİ Partililerde ise bu oran yüzde 64,8.

2018'deki oy davranışına göre; 14 Mayıs seçimlerindeki tercihi kayda değer partilerden biri de MHP.

2018'de MHP'ye oy veren seçmenin yüzde 51,9'u cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vereceğini söylerken, yüzde 21 ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini belirtti.

İşte o sonuçlar: