MHP’li vekil İsrailli dev firmanın ortağı çıktı. Gazeteci Metin Cihan açıkladı

Tarımda yerli tohum- İsrail tohumu tartışmaları devam ederken, gazeteci Metin Cihan, yaptığı sosyal medya paylaşımında, MHP Milletvekili Hilmi Durgun’un, İsrail’in tarım şirketi Haifa Group’un Türkiye ayağı konumunda olan Agrosel isimli şirketin sahibi olduğunu açıkladı.

Gazeteci Metin Cihan, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşımda, Durgun’un Milletvekili olmadan önce Agrosel’in reklamlarını sosyal medya hesabından yaptığı görülüyor.