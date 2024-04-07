MHP’li vekil İsrailli dev firmanın ortağı çıktı. Gazeteci Metin Cihan açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
MHP’li vekil İsrailli dev firmanın ortağı çıktı. Gazeteci Metin Cihan açıkladı
İsrail’in tarım şirketi Haifa Group’un Türkiye ayağı olan Agrosel isimli şirketin sahibinin MHP Milletvekili olduğu ortaya çıktı.

Tarımda yerli tohum- İsrail tohumu tartışmaları devam ederken, gazeteci Metin Cihan, yaptığı sosyal medya paylaşımında, MHP Milletvekili Hilmi Durgun’un, İsrail’in tarım şirketi Haifa Group’un Türkiye ayağı konumunda olan Agrosel isimli şirketin sahibi olduğunu açıkladı.

Gazeteci Metin Cihan, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen" ifadelerine yer verdi.

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Söz konusu paylaşımda, Durgun’un Milletvekili olmadan önce Agrosel’in reklamlarını sosyal medya hesabından yaptığı görülüyor.

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