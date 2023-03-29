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MHP'li isim Millet İttifakı'nı 'İmansız' ve 'Hain' ilan etti: Allah varken matematik olmaz

MHP’li Veysel Şahin Millet İttifakı’nın seçimi ilk turda kazanacağı yönündeki tahminlere karşı “Bu matematik işi değil, Allah’ın işi. Allah varken matematik olmaz” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 09:08
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MHP'li Veysel Şahin: Allah varken matematik olmaz

MHP'li isim Millet İttifakı'nı 'İmansız' ve 'Hain' ilan etti: Allah varken matematik olmaz
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MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yerel internet sitesinin programı Son Söz TV’de yaptığı konuşmada muhalefeti hedef aldı.

Seçimlere çok az kalmışken Şahin konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

MHP’li Şahin, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşurken “Bu matematik işi değil, Allah’ın işi. Cenab-ı Allah imansızlara, hainlere fırsat vermez. Allah varken matematik olmaz. Allah var” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’nın seçimi ilk turda kazanacağı yönündeki tahminlere karşı çıkan Şahin, konuyla ilgili "düşünce"lerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu matematik işi değil, Allah’ın işi. Cenab-ı Allah imansızlara, hainlere fırsat vermez. Allah varken matematik olmaz. Allah var. Türk milletine Allah’ın dinine 600 yıl kılıçdarlık yapmış milletten söz ediyoruz. Ebabillerle filleri yenen ordulardan bahsediyoruz. Bu söylediğim dini bir şey değil. Bu söylediğim Amerika’nın, FETÖ’nün, hainlerin Türkiye üzerinde tahakküm kurmak isteğiyle Allah’ın izniyle olmamasından bahsetmiyorum."

Öte yandan Şahin seçimlerde MHP’nin İzmir’den beş tane milletvekili çıkaracağını savunan Şahin, AKP ile ortak liste hakkında ise herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söyledi.

“SEÇMEN SORMUYOR”

Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR'ın terör örgütü Hizbullah'la bağlantılı olduğu iddialar üzerine ise Şahin "Biz eline silah almış mı almamış mı ona bakarız. Seçmen bize HÜDA PAR'ı sormuyor. Böyle bir soru ile karşılaşmadım. Biz Türk milliyetçileri olarak vatan, millet diyen herkes gölgesinde olabilir. Peygamberimizin duasını almış bu milleti FETÖ'nün Biden'ın kucağına bırakmaz" dedi.

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