MHP’li Yalçın’dan açılım savunması: Bahçeli Türk milletini Ergenekon’dan çıkarıyor!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Türk Siyasi Hayatında Paradigma Değişikliği ve Lider Devlet Bahçeli’nin Üstlendiği Tarihî İşleve” dair yazılı bir açıklamada bulundu. Yalçın’ın açıklama metninde açılım süreci konusunda Devlet Bahçeli’yi ‘Türkiye'yi Ergenekon'dan çıkaran bozkurt misali’ benzetmesinde bulunması dikkat çekti.

“BAHÇELİ, TÜRKİYE'Yİ ERGENEKON'DAN ÇIKARAN BOZKURT MİSALİ, REHBERLİK ETTİ”

Devlet Bahçeli ile başlayan açılım süreci son olarak terör örgütünün kendini şartlı olarak lağvetmesi ile son bulmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise "Türk Siyasi Hayatında Paradigma Değişikliği ve Lider Devlet Bahçeli’nin Üstlendiği Tarihî İşleve” dair yazılı açıklamasında Devlet Bahçeli’ye yaptığı benzetme dikkat çekti. Yalçın, şunları söyledi;

"Siyasette temiz havanın teneffüsü için, politik ve diplomatik literatürün, yeni dönemin dinamikleri muvacehesinde şekillenmesi icap etmiştir. Şükür ki Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, milletimizin badireli dönemlerinde vaktiyle eski bilge liderlerin yaptığı gibi, bu zorlu ve belirsizliklerle dolu dönemde 'yolbaşçı' sıfatıyla önümüze düşüp yolumuzu aydınlatmıştır. Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye'yi Ergenekon'dan çıkaran bozkurt misali, milletimize rehberlik etmeye başlamıştır. Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye'nin hem iç dengelerini tanzim edip sağlam bir zemine oturtması hem de bölgesel ve küresel dinamikler doğrultusunda kendi güvenliğini kamilen sağlayabilmesi için harekete geçmiştir. Öncelikle Türkiye'de toplumsal yapıyı meydana getiren temel unsurları bin yıllık kardeşliğin yeniden ihyası için dayanışmaya davet etmiştir."

“TÜRKİYE'NİN KAPTANSIZ OLMADIĞINI GÖSTERDİ”

Devlet Bahçeli'nin, yaklaşan küresel tehlikeyi önceden görerek attığı isabetli adımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da hararetle desteklendiğine dikkati çeken Yalçın, milli iradeyi temsil eden Cumhur İttifakı'nın kararlı tutumunun, Türkiye'nin kaptansız olmadığını gösterdiğini ifade etti. Yalçın, “Milletin hissiyat ve beklentilerini dikkate almış, devletin ihtiyaç ve çıkarlarını bir kuyumcu titizliğiyle gözetmiştir. Bunun içindir ki liderimizin son girişimleri vatan sathında hem ilgi, hem ümit, hem de yankı uyandırmıştır. Sayın Genel Başkanımızın teşebbüslerinin güçlü bir surette desteklendiğine dair yurdun dört bir yanından tepkiler gelmiş, halk onun adımlarını beğeniyle karşılayıp alkışlamıştır” dedi.

“BAHÇELİ, KİMİ GÖNÜLLERDEKİ PUTLARI KIRMIŞ”

Semih Yalçın, birtakım politik paravanların ardında gizlenen haramilerin, birer birer açığa çıktığına dikkati çekerek, şunları vurguladı:

"Devlet Bahçeli, kimi gönüllerdeki putları kırmış, kimi fikir duvarlarını indirmiş, kimi ruh coğrafyalarındaki bentleri yıkmıştır. İçeride olduğu kadar dışarıda da kirli plan ve tezgah sahiplerinin hesaplarını bozmuş, oyuncaklarını ellerinden almıştır. Bu arada bölücü terör örgütünün varlığından kimin yarar ve çıkar sağladığı, arkasında hangi aktörlerin durduğu ayan beyan anlaşılmıştır. Çıplak vaziyette ortada kalan emperyalizmin bütün kral, vekil ve taşeronları paniğe kapılmışlardır. Bölgesel ve küresel ölçekte ABD ve İsrail'in çirkin yüzü ortaya çıkmıştır. Özellikle YPG/PKK sever İsrail, sudan çıkmış sıçana dönmüştür. İçerideyse söyleyecek sözü, dağarcığında kozu, ocağında közü olmayan kimi çevreler; sadece kuru gürültü çıkarmaya başlamışlardır. Türkiye'de de, bölgede ve dünyada da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını görememişlerdir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin girişimiyle değişen paradigma, zorunlu bir siyasi ve diplomatik dönüşümün işaret fişeği olmuştur. Varlığını ve hayatını Türk milletinin saadet ve selametine, birlik ve bütünlüğümüze, devletimizin bekasına adayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu ülkü uğrunda durup dinlenmeden gayret göstermeye devam etmektedir."