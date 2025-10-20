MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı 2’inci açılım süreci Meclis ayağında devam ediyor. MHP’de bu süreçte 7 bölgede toplantılar düzenlenerek süreç anlatılmıştı.
Son olarak MHP sürece dair yeni ziyaretler gerçekleştirecek. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren ‘Hayırlı Günler Komşum’ ziyaretleri yapılacağını açıkladı.
'Derdiniz Derdimizdir' sohbetlerinde konuşulacak konular arasında ‘Terörsüz Türkiye’ süreci dışında Gazze ve Kıbrıs meselesi konuşulması göze çarpan detay oldu.
BAHÇELİ’DEN KIBRIS ÇAĞRISI
Dünkü Kıbrıs seçimlerinde ana muhalefet lideri Tufan Erhürman’ın kazanması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır” çağrısı yapmıştı.
TOPLANTIDA KIBRIS SÜRPRİZİ
Bahçeli’nin ifadeleri sonrası bugünde ‘Terörsüz Türkiye’ toplantılarına dair Yalçın, “Terörsüz Türkiye konusunun, KKTC’nin dünyada bağımsız bir devlet olarak tanınması çabalarından soyutlanmaması, aynı perspektifte değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilecektir. Aksi takdirde KKTC parlamentosunun Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı alması gerektiği anlatılacaktır” ifadelerini kullandı.