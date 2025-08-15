MHP’nin en büyük korkusu ortaya çıktı! Ankara kulislerinden sızdı…

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; MHP içinden bazı isimler, İktidar ile CHP arasındaki sert atışmaların ‘sürece zarar verir’ korkusunu yaşadığı iddia edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım süreci Meclis ayağında siyasi partiler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Ancak bu süreç içerisinde AKP ile CHP arasındaki sert gerilim ise bazı MHP’lileri tedirginliğe düşündürdü.

“CHP İLE KAVGA, SÜRECE ZARAR VERİR”

Cumhuriyet’te Merve Kılıç’ın MHP kaynaklarından aldığı bilgi ise tedirginliği ortaya çıkardı. MHP içinden bazı isimler, “CHP ile kavga, sürece zarar verir” değerlendirmesini yapıyor.

“BU, CHP İLE DEM PARTİ’Yİ ORTAK HAREKET ETMEYE İTER”

İktidarın sert çıkışlarının, DEM Parti’nin CHP’ye daha fazla yakınlaşmasına yol açabileceğine parmak basılıyor. “Bu, CHP ile DEM Parti’yi ortak hareket etmeye iter” yorumları yapılıyor. “Toplumdaki kutuplaşma ve tansiyon, sokaklara yansır” korkusu aktarılıyor.

“YUMUŞAK BİR DİL”

MHP kaynakları, sürecin başarıya ulaşabilmesi için toplumsal huzurun korunması gerektiğinin altı çiziliyor. MHP kulislerinde, sürecin başarıya ulaşabilmesi için “yumuşak bir dil” ve “müzakere zemininin korunması” gerektiği belirtiliyor.