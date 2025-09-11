MHP’nin ‘Öcalan’ talebi komisyona geliyor! Açılım tiyatrosu kaldığı yerden devam ediyor…

Bahçeli’nin vesile olduğu ‘Terörsüz Türkiye’ tiyatrosunun Meclis ayağı 2 haftanın ardından sahneye çıkacak. Bugünkü sahnede sendikalar ve iş dünyası temsilcileri yer alacak.

2 HAFTANIN ARDINDAN KOMİSYON SAHNEYE ÇIKACAK

NTV’de yer alan habere göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı açılım tiyatrosunun Meclis ayağı olan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi” başlıklı komisyon yeni haftada 2 kez sahneye çıkacak. Bugünkü sahnede sendikalar ve iş dünyası temsilcileri dinlenecek.

SENDİKA TEMSİLCİLERİ DİNLENECEK

Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, BİRLEŞİK KAMU-İŞ ve KESK temsilcileri davet edildi. Komisyonun yarın yapacağı toplantıya ise TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin yanı sıra TOBB, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TESK ve TİSK temsilcileri, sürece ilişkin görüşleri alınacak.

YILDIZ'IN ÖNERİSİ GÜNDEME GELİYOR

İddiaya göre; komisyonda, MHP'nin İmralı'ya heyet gitsin önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyon üyeleri arasından belirleyeceği bir heyetin, bebek katili Öcalan’ın bulunduğu İmralı'ya gitmesini önermişti.

