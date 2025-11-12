Radyo Televizyon Kurulu (RTÜK)'te 24 Ekim 2025’te bayrak değişimi gerçekleşti. Görev süresi dolan Ebubekir Şahin'in yerine RTÜK Başkanlığı’na Mehmet Daniş getirildi.

Şahin, Türk Telekom’da CEO'luk görevine getirildi. Şahin’in görevinden ayrılması sonrası AKP’nin RTÜK Üst Kurulu’ndaki kontenjanı da boşaldı. Orhan Karadaş’ın emekli olması ile de Üst Kurul’da MHP kontenjanına yer verildi.

BAHÇELİ'NİN ÖZEL KALEMİNİN EŞİ MHP'NİN İSMİ OLDU

Birgün’den Mustafa Bildirici’nin haberine göre; RTÜK Üst Kurul üyelik seçimlerinin yarın ya da 13 Kasım'da gerçekleştirileceği aktarıldı. AKP ve MHP, RTÜK üyeliği için önereceği isimler ise belirlendi.

RTÜK Eski Başkan Yardımcısı Orhan Özdemir, AKP’nin RTÜK üyeliği için önerdiği isim oldu. MHP’nin ise Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker’in eşi Fatma Çeliker oldu. Murat Çeliker’in RTÜK’te Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı yaptığı öğrenildi.