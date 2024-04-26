MHP’yi karıştıran olay! İki başkan kadın yöneticiyi neden tehdit etti

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kütahya teşkilatında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. MHP’nin kadın meclis üyesi Fazilet Kara, MHP İl Başkanı Selçuk Arık ile Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy’un, kendisine istifa etmesi için baskı yapıp, tehdit ettiğini ileri sürdü.

“KOŞULSUZ BİAT EDECEKSİN”

MHP’li iki başkan hakkında şikayetçi olup koruma talep eden Fazilet Kara dilekçesinde “Seçimden hemen önce tarafıma İl Başkanlığı içerisinde toplantıda MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, İlçe Başkanı Ayhan Toy kendilerine koşulsuz biat etmem yönünde telkinde bulundular. Seçimlerden sonra 15.04.2024 günü Ayhan Toy ve diğer 10 meclis üyesinin bulunduğu toplantıda istifa etmemiz yönünde belge imzalattılar" ifadelerine yer verdi.

“BURADA DEMOKRASİ YOK”

"Benimle birlikte birkaç meclis üyesi bu evrakı imzaladık. İmza atmayanlar da oldu" diyen Fazilet Kara, "Toplantı halindeyken istifa etmemiz yönünde sunulan evrakın eksik olduğu, tarihi kısmını olduğunu söyledik. Ayhan Toy da ‘Tarih kısmı boş kalacak, biz daha sonra dolduracağız’ dedi. Ben neden olduğunu sorduğumda da ‘Burada demokrasi olmadığını, teşkilatımız ne yönde karar verirse siz de bu karara uymak zorundasınız” sözleriyle iddiada bulundu.