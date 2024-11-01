MHP'yi şoke eden anket! Kaçan oyların hangi partiye gittiği belli oldu

Ankara Araştırma ve Danışmanlık(ANK-AR) şirketinin son anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 28 ilde, 60 ilçede ve bunlara bağlı 204 mahalle/köyde cinsiyet, yaş dağılımı ve eğitim durumu dikkate alınarak 18 yaş üzeri 2 bin 4 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle anket gerçekleştirildi.

MHP'DE CİDDİ DÜŞÜŞ

Yüzde 95 güven payı ve +/- 2.11 olarak hesaplanan araştırmada kararsız oyla dağıtılması neticesinde CHP'nin AK Parti'nin önünde olduğu kaydedildi. DEM Parti'nin üçüncü sırada yer aldığı listede Milliyetçi oyların dağılımında MHP'nin İYİ Parti ve Zafer Partisi karşısında sıkıntılı bir süreç yaşadığı görüldü. İYİ Parti, MHP ve Zafer Partisi arasındaki farkın azaldığı ve üç partinin yüzde 6 civarında oy alabildiği görüldü.

KARARSIZLARA GÖRE OY ORANLARI

Ankara Araştırma ve Danışmanlık(ANK-AR) şirketinin son anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Kararsızların dağıtıldığı ankette; CHP 31,2 ile yüzde 29,0 oy oranı alan AKP’nin üstünde yer aldı. DEM Parti’nin yüzde 8,9 oy oranı alarak üçün sırada yer alırken, İYİ Parti 6,7 oy ile dördüncü sırada yer alması dikkat çekti. Sırasıyla; MHP 6,3, Zafer Partisi 6,0, Diğer 5,0, Yeniden Refah Partisi 4,8 ve TİP 1,6 oy oranı aldı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU AKP’Lİ İSİMLERİ GEÇİYOR

Araştırmanın en göze çarpan detaylarından biri cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili rakipler karşısında aldıkları oy oranları oldu. AK Parti adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar'ın ismine karşı Mansur Yavaş ilk turda bütün rakiplerini geride bıraktı. Aynı isimlere karşı Ekrem İmamoğlu'nun yarışı önde götürdüğü ancak seçimin ikinci tura kalacağı görüldü.