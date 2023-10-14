Miami’den ev almak isteyen THY pilotları donlandırıldı. Dolandıran da Türk çıktı

Emlak uzmanı Gazeteci-Yazar Tebernüş Kireçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Miami’den ev almak isteyen 150 Türk’ün dolandırıldığını açıkladı.

Miami’den ev almak isteyen THY pilotları donlandırıldı. Dolandıran da Türk çıktı

Artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle Türkiye’de ağır yaşam şartları altında yaşayan vatandaşlar Yurt dışı ev fiyatlarıyla Türkiye’deki ev fiyatları neredeyse aynı noktaya gelince yurt dışı gayrimenkullere yönelmeye başladı.

Emlak uzmanı Gazeteci-Yazar Tebernüş Kireçci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Miami’den ev almak isteyen 150 Türk’ün dolandırıldığını” iddia etti.

DOLANDIRANDA TÜRK

Kireççi, Ayrıca dolandıran kişinin de Türk olduğu öne sürdü. Konuyla ilgili henüz kesin bir bilgi yokken, dolandırılanların çoğunun THY pilotu olduğu belirtildi.

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