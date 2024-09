Michael Jackson’ın kardeşi öldü: Müzik dünyası ışıltısını kaybetti

Tito Jackson, ünlü müzik grubu Jackson 5'in bir üyesi ve Michael Jackson ile Janet Jackson'ın kardeşi olarak bilinir. Son zamanlarda, Tito Jackson'ın vefat ettiği haberi büyük bir üzüntüyle karşılandı. Tito'nun yeğeni Siggy Jackson, bu trajik haberin doğruluğunu PEOPLE dergisine onayladı. Tito Jackson, 70 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Entertainment Tonight, bu üzücü haberi ilk veren kaynak olarak, Tito'nun 15 Eylül Pazar günü kalp krizi geçirdiğini bildirdi. Ölümünden önce Tito, Jackson 5'in bir parçası olan kardeşleri Jackie Jackson ve Marlon Jackson ile birlikte sahne alıyordu. 2024 yazında İskoçya, Kaliforniya ve İngiltere'de konserler verdiler. Son olarak 8 Eylül'de İngiltere'nin Surrey kentinde sahne aldılar ve ilerleyen tarihlerde New Jersey'nin Atlantic City ve Ohio'nun Cincinnati şehirlerinde konser vermek üzere planları vardı.

Tito, bu yılın başında Münih'te The Jacksons ile birlikte bulunduğu sırada Facebook üzerinden, "Sevgili kardeşimiz Michael Jackson'a adanmış güzel anı mekanını ziyaret ettik" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Tito, Michael Jackson'ın anısını yaşatmak ve ailelerinin ortak mirasını onurlandıran bu özel yer için derin bir minnettarlık duyduğunu ifade etmişti.

Jackson 5, Tito'nun yanı sıra Michael, Jackie, Jermaine Jackson ve Marlon Jackson'ı da kapsayan bir aile pop grubuydu. 1970'lerde "I Want You Back," "ABC" ve "I'll Be There" gibi hit şarkılarla büyük başarı elde eden grup, 1997'de Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edildi ve Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızla onurlandırıldı.

Tito, Jackson 5 ile büyük bir başarı yakaladıktan sonra solo kariyerine yöneldi ve 2016'da "Tito Time" ve 2021'de "Under Your Spell" adlı iki stüdyo albümü yayımladı. 2003'te blues ve funk müziğiyle dünya çapında performanslar vermeye başladı. Ayrıca BB King Blues Band ile 2017, 2018 ve 2019 yıllarında turnelere çıktı.

Tito, 2021 yılında Blues Blast dergisine verdiği röportajda blues müziğine olan ilgisini şöyle ifade etti: "Gitarla ilgilenmemi sağlayan blues'tu." Kardeşleriyle elde ettiği başarının ardından sahneden uzaklaştığını belirten Tito, tekrar müzik yapma ve sahneye çıkma isteğini dile getirdi. Jackson 5 şarkılarını yıllarca söyledikten sonra, blues müziğinin ailesindeki ana müzik türü olduğunu ve sadece jam yapmak istediğini ifade etti.

Tito'nun 2021'de yayımlanan son single'ı "Love One Another," pandeminin ardından kaydedilmişti. YouTube'daki şarkı açıklamasında, Tito'nun şarkının amacının "sevgi, birlik ve barış mesajını iletmek, zor zamanlar için bir merhem sunmak" olduğunu belirtti. Tito, müziği aracılığıyla "uyum ve birlikte olma" konusunda olumlu bir mesaj yaymaya adadığını söyledi.

Müzik videosunda Jackson ailesinin üyeleri ve Kris Jenner ile Kim Kardashian gibi ünlüler yer aldı. Tito'nun üç oğlu, Taj, TJ ve Taryll, 2015'te yayınlanan The Jacksons: Next Generation adlı reality dizisinde de yer almıştı. Bu oğullar, Tito'nun yönettiği 3T adlı grupta yer aldılar.

Tito, 70 yaşına girdiğinde bile hız kesmeden müziğe devam etme niyetindeydi. Ağustos ayında Fox 5 San Diego'ya verdiği röportajda, "Seyahat etmeyi çok seviyoruz, hala bu tür şeyleri çok seviyorum, harika" şeklinde konuşmuştu.

Tito'nun arkasında kalan büyük mirası, Jackson 5'in efsanevi şarkıları ve blues müziğine olan katkıları, müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakacaktır. Tito Jackson, 1994'te eski eşi Dee-Dee Martes-Jackson, 2018'de babası Joe Jackson ve 2009'da kardeşi Michael Jackson'ın ardından hayatını kaybetti. Tito'nun vefatı, müzik dünyasında büyük bir boşluk bırakırken, onun mirası ve katkıları her zaman hatırlanacaktır.