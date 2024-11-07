Mick Schumacher’ın Formula 1 umutları sona mı eriyor?

Mick Schumacher’ın Formula 1 kariyerine dönüş umutları, yeni bir hayal kırıklığıyla karşılaştı. Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, yeğeni Mick’in bir kez daha Formula 1’de yarışma şansının oldukça düşük olduğunu belirtti. Ralf, Sky’a yaptığı açıklamada, “Formula 1 konusu Mick için ne yazık ki gerçekçi değil” diyerek, Mick’in ancak bir pilotun sağlık sorunları nedeniyle boşalan bir kokpit bulabileceğini dile getirdi.

Mick Schumacher, Haas ile geçirdiği iki sezonun ardından, boşta kalan koltuklar için defalarca girişimlerde bulundu. Ancak Sauber’in Gabriel Bortoleto’yu seçmesiyle, Mick’in bu alanda yeniden kendini kanıtlama umudu iyice zayıfladı. Ralf Schumacher, genç ve başarılı bir sürücüyle yeni bir yola girilmesinin doğru bir tercih olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte, Ralf Schumacher, yeğeninin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) gibi alternatif yarış serilerine odaklanmasının daha mantıklı olabileceğini öne sürdü. Mick, bu yıl WEC’de başarılı sonuçlar elde etti ve düzenli olarak puan toplama başarısı gösterdi.

Schumacher, 43 F1 yarışında elde ettiği 12 puanla sınırlı bir başarıya ulaşabilmişti ve son sezonunda geçirdiği kazalar sonrasında Nico Hülkenberg ile değiştirilmişti.