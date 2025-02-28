Microsoft, 5 Mayıs'ta Skype'ın fişini çekecek

Microsoft, 23 yıl önce internet üzerinden çağrı yapma devrimini başlatan Skype’ı 5 Mayıs 2025'te sonlandıracağını açıkladı. 14 yıl önce Microsoft tarafından satın alınan ve bir zamanlar 300 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Skype, Teams platformuna odaklanmak amacıyla hizmetini sonlandıracak. Skype kullanıcıları, 10 hafta içinde hesaplarını taşımak ya da verilerini kaydetmek için karar vermek zorunda.

SKYPE’IN KAPANIŞI VE TEAMS’E YÖNELİK ADIMLAR

Microsoft, Skype'ın kapanma kararının uzun süredir gündemde olduğunu belirtiyor. Şirket, Skype’ı 2011 yılında 8,5 milyar dolara satın aldı ve kullanıcı sayısını 300 milyona kadar çıkardı. Ancak, son yıllarda Skype’ın kullanıcı sayısındaki düşüş, Teams'in başarısı ile birleşerek bu kararın alınmasında etkili oldu. Microsoft 365’in başkanı Jeff Teper, Skype’ın kullanıcılar için önemli bir servis olduğunu, ancak Teams’e odaklanarak daha hızlı bir yenilik süreci hedeflediklerini söyledi.

Skype kullanıcıları, 5 Mayıs'a kadar tüm irtibatlarını ve sohbet verilerini Teams’e taşıyabilecek ya da Skype verilerini indirmek için uygulamanın içindeki verileri dışa aktarma aracını kullanabilecekler. Ancak, Skype kullanıcıları için telefonla arama yapma ve mobil/hat numaralarına ulaşma gibi işlevler Teams’in ücretsiz sürümünde yer almayacak.

SKYPE’IN GEÇMİŞİ VE MİCROSOFT’UN YENİ STRATEJİSİ

Skype, 2003 yılında kurularak internet üzerinden sesli görüşmeleri popüler hale getirmişti. 2016'dan itibaren Microsoft, Skype’ı iş dünyasına uygun hale getirebilmek için Skype for Business ürününü piyasaya sürdü. Ancak, Teams’in piyasaya sürülmesiyle birlikte Skype’ın geleceği belirsizleşti. Teams, Skype’ın işlevlerinin çoğunu bünyesinde topladı ve Microsoft, Teams’i Windows 11’de entegre iletişim uygulaması olarak kullanıma sundu.

Son yıllarda Teams, Skype’a göre çok daha hızlı bir büyüme gösterdi. 2024 sonunda Microsoft, Skype’a kredi eklemeyi ve Skype telefon numarası satın almayı durdurdu. Bunun yerine, Skype kullanıcıları için aylık abonelik planlarına yönlendirme yapıldı.

SKYPE VE TEAMS ARASINDAKİ GEÇİŞ SÜRECİ

Skype’ın kapanması, birçok kullanıcı için önemli bir değişim anlamına geliyor. Microsoft, kullanıcıların geçiş sürecinde Skype verilerini koruyabilmesi için Teams uygulamasına entegre olacak bir veri taşıma süreci sunacak. Kullanıcılar, Skype hesabı ile Teams’e giriş yapabilecek ve tüm sohbet geçmişi ile irtibatları aktarılacak. Kullanıcıların verileri, 2025 yılı sonuna kadar Microsoft sunucularında tutulacak ve bu tarihten sonra silinecek.

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Skype’ın kapanması, iş ve kişisel yaşam arasındaki sınırların giderek daha fazla bulanıklaştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Skype başlangıçta tamamen kişisel kullanım için tasarlanmışken, Teams iş dünyasına yönelik olarak geliştirilmişti. Ancak, Teams artık kişisel kullanımda da tercih edilmeye başlanmış durumda. Microsoft, bu geçişin sorunsuz olacağına inanıyor ve kullanıcıların Teams’i kullanmaya devam edeceğini öngörüyor.

Skype’ın kapanmasının ardından kullanıcılar, Microsoft Teams'e geçiş yaparak iletişimdeki yeni standartları benimseyecek. Microsoft, Skype’ın kapanmasını bir dönemin sonu olarak görüyor, ancak Teams ile yeni bir dijital iletişim devrini başlatmayı hedefliyor.