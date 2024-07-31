Microsoft atak yaptı. Skype artık reklamsız

Bir zamanların en popüler iletişim araçlarından birisi olan Skype uygulaması, Android ve iOS’un piyasayı tekelinde toplamasının ardından hayli zor günler geçiriyor. Microsoft’un gözde uygulamalarından olan Skype eski günlerine yeniden kavuşabilmek için gelişmeye devam ediyor. Atılan son adımla beraber Skype uygulamasında artık hiç reklam olmayacak.

Şirket tarafından buradaki nihai amaç ise kullanıcıların daha rahat bir şekilde uygulamayı kullanmak olarak nitelendiriliyor. Yeni adımın yanında ise yapay zeka ile görüntü oluşturucuya artık çok daha rahat ulaşılabiliyor.