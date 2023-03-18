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Microsoft korsan yönteme başvurdu. Sonunda bu da oldu

Microsoft çalışanı kullanıcının Windows'unu korsan yöntemle etkinleştirdi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 15:59
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Microsoft çalışanları korsan yönteme başvurdu

Microsoft korsan yönteme başvurdu. Sonunda bu da oldu
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Microsoft teknik destek çalışanı, kullanıcının satın aldığı Windows 10'u etkinleştirmek için korsan yöntem kullandı.

KORSAN YÖNTEME BAŞVURDU

TCNOco adlı Twitter kullanıcısı, 200 dolar ödeyerek Windows 10 Pro işletim sistemini etkinleştirmek için resmi olarak bir lisans anahtarı satın aldı, ancak sorunlarla karşılaştı ve etkinleştirme işlemini gerçekleştiremedi. Ardından da Microsoft'un teknik desteğiyle iletişime geçti, ancak çalışan ona yasal yollarla yardımcı olamadı.

Ardından da Windows 10'u etkinleştirmek için korsan yönteme başvurdu.

Kullanıcı, teknik destek çalışanının özel bir arayüz aracılığıyla bilgisayarına bağlandığını, ardından internetten korsan bir komut dosyası çalıştırdığını ve bunu işletim sistemini etkinleştirmek için kullandığını söyledi.

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