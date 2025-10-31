Microsoft CEO’su Satya Nadella, The Best Podcast Network ile gerçekleştirdiği röportajda oyun sektörüne ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Nadella’nın belirttiğine göre, Microsoft yalnızca bir konsol üreticisi olmaktan çıktı ve oyun yayıncılığında artık lider konumda bulunuyor.



Nadella açıklamasında Activision satın alımıyla birlikte Microsoft’un en büyük oyun yayıncısı pozisyonuna geldiği de vurguladı.

Microsoft’un oyun deneyimini konsollara odaklamaması dikkat çekiyor. Şirket PC, bulut, mobil ve hatta TV platformlarında da aynı erişilebilirliği sağlamayı hedefliyor. Nadella, Xbox’un doğuş fikrinin “daha iyi bir PC inşa etme” düşüncesinden geldiğini hatırlatarak, konsol ve PC arasındaki ayrımın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.