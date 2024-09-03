Microsoft müjdeyi verdi

Intel bugün Lunar Lake kod adlı yeni Intel Core Ultra 200V işlemcilerini duyurdu. Bu işlemciler yılın ilerleyen zamanlarında Copilot Plus PC özelliklerini almaya başlayacak. Intel'in basın bülteninde "Intel Core Ultra 200V serisi işlemcilere sahip ve Windows'un en son sürümünü çalıştıran tüm tasarımlar Kasım ayından itibaren ücretsiz bir güncelleme olarak Copilot Plus PC özelliklerini almaya uygundur" açıklaması yapıldı.

Microsoft daha önce Intel Lunar Lake ve AMD Strix Point PC'lerin Copilot Plus PC özelliklerini "mevcut olduğunda" etkinleştirmek için ücretsiz bir güncelleme alacağını söylemişti ancak dağıtım için net bir tarih yoktu.

Microsoft şimdi hem Intel hem de AMD'nin yeni Copilot Plus PC'lerinin Kasım ayında yeni AI özelliklerini alacağını ve bazı "seçkin özelliklerin Windows Insider Topluluğumuzla önce önizlenebileceğini" ve ardından yaygın olarak dağıtılacağını söylüyor.

Copilot Plus PC özellikleri arasında Microsoft'un yeni Auto Super Resolution özelliği, içerikleri yükselterek oyunlarda kare hızlarını artıran bir DLSS rakibi. Bu yeni Copilot Plus PC'lerde bulunan nötr işlem birimi (NPU) yongalarını kullanarak yükseltme işlemini CPU ve GPU'dan uzaklaştırıyor.

Copilot Plus PC'ler ayrıca görüntü Cocreate özellikleri, iyileştirilmiş Windows Studio Efektleri ve DaVinci Resolve Studio gibi uygulamaların görevleri hızlandırmak için NPU çipine erişme yeteneğine de sahip.

Microsoft ayrıca, güvenlik endişeleri nedeniyle özelliğin ertelenmesinin ardından Recall AI özelliklerini Copilot Plus PC'lere getirmeyi planlıyor.

Microsoft şimdi, daha geniş bir şekilde Copilot Plus PC'lere sunmadan önce Windows Insider test kullanıcılarına yönelik bir sürüm için Ekim ayını hedefliyor.