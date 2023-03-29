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Microsoft Teams yeni görüntüsü ortaya çıktı. Yeni tasarımı çok beğenildi

Teknoloji devi Microsoft, uygulamayı hızlandırmak için Teams'a güncelleme yaptığını açıkladı. Kullanıcıların yeni güncellemeyi beğendiği ifade edildi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 09:13
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Microsoft Teams'ın yeni tasarımı görüntülendi

Microsoft Teams yeni görüntüsü ortaya çıktı. Yeni tasarımı çok beğenildi
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Microsoft, uygulamayı hızlandırmak amacıyla güncelleme getireceğini açıkladı.

Microsoft, yeni Teams'in %50 daha az bellek kullandığını aktardı.

Teknoloji şirketi bildirimlerinizi yönetmek, bilgi aramak ve kanalları düzenlemek gibi işlemleri yapmak için gereken tıklama sayısını azaltmak için arayüzü yeniden tasarladı. Ayrıca, farklı hesaplar ve kiracılar arasında geçişi kolaylaştırmak için daha güçlü kimlik doğrulama, senkronizasyon ve bildirim sistemleri ekledi.

Teams, Microsoft'un bu yılın başlarında duyurduğu akıllı özet ve Copilot'tan başlayarak ve gelecekte daha fazlası gelecek olan yapay zeka özelliklerini destekleyecektir. Şirket, "Bir toplantıya veya sohbete katılmadan önce neler olduğu konusunda sizi hızlandırarak ve tartışmanın akışı içinde sorularınızı yanıtlayarak, birlikte çalışmanın işini ortadan kaldırmak için yapay zekayı kullanacağız" dedi.

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