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Microsoft tüm çalışanlarına bu maili gönderdi. Mesajı görenler gözlerine inanamadı

Teknoloji devi Microsoft ABD’li çalışanlarına mail göndererek sınırsız izin verdiğini duyurdu.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:36
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Microsoft tüm çalışanlarına sınırsız izin verdi

Microsoft tüm çalışanlarına bu maili gönderdi. Mesajı görenler gözlerine inanamadı
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Teknomers’te yer alan bilgilere göre, Microsoft, ABD’li çalışanlarına sınırsız izin veriyor.

E-POSTA GÖNDERDİLER

Duyuru, Microsoft’un insan kaynakları sorumlusu Kathleen Hogan tarafından çalışanlara gönderilen bir e-posta ile bugün Microsoft tarafından görülen bir notta yapıldı. 

Microsoft, sınırsız izin süresini “İhtiyari İzin” olarak adlandırıyor ve bu, tüm maaşlı ABD çalışanları için geçerli olacak.

16 OCAK'TA BAŞLAYACAK 

Hogan dahili notta “İşlerimizi nasıl, ne zaman ve nerede yaptığımız önemli ölçüde değişti” diye açıklıyor. “Dönüşürken, tatil politikamızı daha esnek bir modele modernize etmek doğal bir sonraki adımdı.

Değişiklikler 16 Ocak’ta başlayacak ve yeni Microsoft çalışanlarının bile artık tatil zamanı biriktirmek için beklemesine gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Microsoft, bu yeni sınırsız izin ilkesinin yanı sıra 10 kurumsal tatil, izin, hastalık ve akıl sağlığı izni ve jüri görevi veya ölüm nedeniyle izin sunacak. Kullanılmayan tatil bakiyesi olan çalışanlar, Nisan ayında bir kereye mahsus ödeme alacak.

Microsoft’taki saatlik çalışanlara ve ABD dışındaki çalışanlara sınırsız izin sunulmayacak.

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