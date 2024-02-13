Microsoft tüm zamanların en değerli şirketi oldu

Mircrosoft tarihin değerli şirketi olmayı başardı. Şirket geçtiğimiz Cuma günü tam tamına 3.125 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Önceki rekor ise 3.09 trilyon dolarla Apple’daydı. İkinci pozisyonuna gerileyen Apple’ın şu anki değeri ise 2.916 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Microsoft’un birincilik tahtına oturmasının en büyük sebebi, firmanın yapay zeka teknolojileri trendini çok iyi yakalaması ve bu alanda büyük yatırımlar yapması olarak gösteriliyor. Geleceğin en hayati teknolojisi olarak gösterilen yapay zeka, şimdiden birçok şirketin iş yapma şekillerini ve üretkenliğini etkilemiş durumda. Microsoft CEO’su Satya Nadella da, bu teknolojinin neredeyse her sektörü yeniden şekillendirme potansiyeli olduğunu söyledi.