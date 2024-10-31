Microsoft ve Meta, Nasdaq endeksinde düşüşe neden oldu

31 Ekim 2024'te, Nasdaq Kompozit Endeksi, Microsoft ve Meta'nın beklenenden daha zayıf sonuçlarıyla daha fazla kayıp yaşadı. Microsoft'un gelir tahminlerinin hayal kırıklığı yaratmasıyla hisse senetleri %5 düştü. Aynı zamanda, Meta'nın üçüncü çeyrek gelirlerini aşmasına rağmen kullanıcı büyümesinin analistleri etkilememesi nedeniyle hisseleri %2.5 değer kaybetti.

Teknoloji sektöründeki karmaşık kazançlar devam ederken, Alphabet hisse senetleri güçlü gelir büyümesi ile %3 artış gösterdi. Ancak, Advanced Micro Devices (AMD), zayıf dördüncü çeyrek tahmini sonrası %10'un üzerinde bir düşüş yaşadı. Ekonomik verilerde ise, Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Eylül ayında yıllık %2.1 artış gösterdi.

Yatırımcılar, 7 Kasım'daki Federal Rezerv toplantısına yönelik beklentileri değerlendirirken, Ekim ayındaki işsizlik başvuruları da 216,000 ile tahminlerin altında kalmıştı. Geçtiğimiz ay, işten çıkarmalar %51 artarken, pandemi öncesi seviyelerin altında kalmaya devam etti. Piyasalarda belirsizlik devam ediyor ve teknoloji sektöründeki kazançlar ile ekonomik veriler, Nasdaq ve genel piyasalarda daha fazla dalgalanma yaratabilir.