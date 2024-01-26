Mide ağrısı çekenlere müjde. Faydaları saymakla bitmeyen ot ortaya çıktı

Doğal besinler, sağlıklı yaşamak için popüler bir seçenektir. Maya otu, bu besinlerden biridir. Mide ağrılarına iyi gelen bu ot şifa deposu olarak nitelendirildi.

Maya otu, kendirgillerden bir bitkidir. Yurdumuzda da yetişir. Tırmanıcı gövdeli ve ince yapraklıdır. Dişi çiçekleri, salgı tüyleri ve kökü kullanılır.

Çiçeklerinde uçucu yağlar, reçineler ve tanenler vardır.

Maya otu, vücuda ve sinirlere iyi gelir. Uyutur, şehveti azaltır, idrarı arttırır, kanı temizler.

İştah açar, mideyi rahatlatır, romatizma ve böbrek taşı ağrılarını dindirir.

Adet düzenine yardımcı olur. Bira yapımında da kullanılır.

MAYASIL OTU NASIL KULLANILIR?

Bu bitki, bira yapımında kullanılan şerbetçi otudur. Saç ve cilt bakımı için otu kür haline getirip uygulayabilirsiniz. Ayrıca otundan çay da yapabilirsiniz.

Çay yapmak için 1 bardak kaynar suya 1 tatlı kaşığı şerbetçi otu ekleyip 10 dakika demleyin.