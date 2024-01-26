Mide ağrısı çekenlere müjde. Faydaları saymakla bitmeyen ot ortaya çıktı

Deniz Dallı
Mide ağrısı çekenlere müjde. Faydaları saymakla bitmeyen ot ortaya çıktı
Mide ağrısı çekenlere müjde dedirtecek ve faydaları saymak bitmeyen maya otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Doğal besinler, sağlıklı yaşamak için popüler bir seçenektir. Maya otu, bu besinlerden biridir. Mide ağrılarına iyi gelen bu ot şifa deposu olarak nitelendirildi.

Maya otu, kendirgillerden bir bitkidir. Yurdumuzda da yetişir. Tırmanıcı gövdeli ve ince yapraklıdır. Dişi çiçekleri, salgı tüyleri ve kökü kullanılır.

Çiçeklerinde uçucu yağlar, reçineler ve tanenler vardır.

Maya otu, vücuda ve sinirlere iyi gelir. Uyutur, şehveti azaltır, idrarı arttırır, kanı temizler.

İştah açar, mideyi rahatlatır, romatizma ve böbrek taşı ağrılarını dindirir.

Adet düzenine yardımcı olur. Bira yapımında da kullanılır.

MAYASIL OTU NASIL KULLANILIR?

Bu bitki, bira yapımında kullanılan şerbetçi otudur. Saç ve cilt bakımı için otu kür haline getirip uygulayabilirsiniz. Ayrıca otundan çay da yapabilirsiniz.

Çay yapmak için 1 bardak kaynar suya 1 tatlı kaşığı şerbetçi otu ekleyip 10 dakika demleyin.

İlgili Haberler
Romatizma ağrılarını dindiriyor ve yaraları iyileştiriyor. Mucize otun faydaları say say bitmiyor
Kadınlara müjde dedirtecek şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor. Regl ağrıları azaltıyor
Son Haberler
Mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı Gündem
Mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı
Parkta yürürken buldu milyoner oldu. Görenler gözlerini alamadı Dünya
Parkta yürürken buldu milyoner oldu. Görenler gözlerini alamadı
Brent petrol haftayı yatay seyirde kapatmaya doğru ilerliyor Ekonomi
Brent petrol haftayı yatay seyirde kapatmaya doğru ilerliyor
Karaciğer hastalıklarında kullanılan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Karaciğer hastalıklarında kullanılan ot ortaya çıktı
Ünlü iş insanını kardeşi koranadan öldü Gündem
Ünlü iş insanını kardeşi koranadan öldü
Vekil Hamşıoğlu: Tekirdağlı Hasan kazanacağına Uruguaylı Marcel kazanıyor Gündem
Vekil Hamşıoğlu: Tekirdağlı Hasan kazanacağına Uruguaylı Marcel kazanıyor
Şevval Sam tektaş yüzüğü kimden aldığını açıkladı Magazin
Şevval Sam tektaş yüzüğü kimden aldığını açıkladı