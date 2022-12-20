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Mide ekşimesine doğal çözümler

Mide ekşimesi yaşandığında kolaylıkla iyileştirecek doğal yöntemler belli oldu. Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:02
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Mide asidini dengelemek için evde tüketilecek ürünler. Mide ekşimesine doğal çözümler

Mide ekşimesine doğal çözümler
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tv100’ün haberine göre; Mide ekşimesine pek çok durumun neden olabileceği biliniyor Akşam yemeğini fazla kaçırmak, sırtüstü veya bele yaslanarak uyumak, uykudan hemen önce atıştırmak mideyi olumsuz etkiler. Midede asit ve ekşime sorununun altında yatan farklı sebeplerde olabilir. Kullanılan ilaçlar ya da başka bir sağlık sorununun habercisi de olabilir. 

Mide asidi ve sindirim sıvıları yemek borusuna geri akarsa, yemek borusunda iltihaplanmaya ve borunun korumasız astarında ağır hasara neden olabileceği vurgulandı. Bu duruma mide ekşimesi adı verilir. Arada bir gerçekleşen mide ekşimesi yaygın görülen bir durumdur ve birçok durumda endişe edilmesi için bir neden yoktur. Birçok vakada, mide yanması rahatsızlığı bireyin yaşam tarzı değişiklikleri ve reçetesiz satılan ilaçlarla yönetmesin mümkündür. Ancak daha sıklıkla görülen veya bireyin günlük rutinine müdahale eden mide yanması vakaları, tıbbi bakım gerektiren daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir.

Mide ekşimesi, çok büyük sorun olmasa da zaman zaman hayatı olumsuz etkileyebilir. Rahatsızlık hissini geçirmek için illaki ilaç kullanmanız gerekmiyor. Evde birkaç basit yöntem ile midenizi rahatlatabilir, sağlığınıza kavuşabilirsiniz. 

BİR BARDAK SOĞUK SÜT 

Sütün mide iyi geldiği pek çok kişi tarafından bilinir. Bunun sebebi ise sütün midedeki asit üretimini emerek oradaki rahatsızlık ve yanma hissini durdurmasıdır. Mide ekşimesi ve mide asidinin arttığını hissederseniz, herhangi bir şey katmadan 1 bardak soğuk süt için. Hızlıca rahatlamanıza yardımcı olacaktır. 

SAKIZ ÇİĞNEMEK İYİ GELEBİLİR

Sakız çiğneyerek mideyi rahatlatabilirsiniz. Sakızın sağladığı tükürüğün alkalinitesinin artmasıyla mide asidi nötralize edilir. Yemekten sonra çiğnenen şekersiz sakız asit, reflü ve mide ekşimesi belirtilerinin azalmasına yardımcı olacaktır. 

OLGUN BİR MUZ DA İYİ GELECEK

Muzun hafif asidik bir yapıya sahip olması sebebiyle yemek borusunu yatıştırır. Yüksek potasyum içeriğine sahip muz alkali bir gıda sayılabilir. Olgunlaşmış bir muz daha alkali bir yapıya sahip olması sebebiyle mide yanması konusunda iyi bir yardımcı olabilir.

ALOE VERA İÇİLİR Mİ DEMEYİN

Aloe vera, güzelliği ve sağlığında çokça kullanıldığı gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarını tedavi etmek için de kullanılmaktadır. En yüksek polisakkarit konsantrasyonunu içeren yaprağın tamamı, meyve suyu yapmak için ideal seçimdir. Saf, işlenmemiş aloe vera suyu elde edemiyorsanız, hızlı bir şekilde rahatlamak için yakındaki bir mağazadan satın alabilirsiniz.

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