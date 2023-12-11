Mide bağırsak gazlarını önleyen mucize ot ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan mide bağırsak gazlarını önleyen havlıcan otu dikkat çekti.

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Mide bağırsak gazlarını önleyen mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide bağırsak gazlarını önleyen havlıcan otu dikkatlerden kaçmadı.

HAVLICAN OTU NEDİR?

Zencefilgillerden, ıtırlı bir bitkidir. Doğu Asya'da yetişir. Kök sapları baharat olarak kullanılır. İçeriğinde "Alpinol" ve "Alpinin" gibi maddeler vardır.

HAVLICAN OTUNUN FAYDALARI

-İştah açar. Tükürük ifrazatını artırır. Göğsü yumuşatır.

-Vücudun güçlenmesini sağlar.

-Mide, bağırsak gazlarını önler. Mideyi kuvvetlendirir.

- Hava yutmayı önler.

-Grip ve soğuk algınlıklarında vücudun ısınmasını sağlar.

-Baş ağrısı ve baş dönmelerini dindirir.

-İdrar söktürür.

-Romatizma ve nikrisin şikayetlerini hafifletir.

HAVLICAN OTU NASIL KULLANILIR?

Havlıcan tozu, birçok faydası olan şifalı bir bitkidir. En yaygın ve kolay kullanım yöntemi, bir bardak suya bir çay kaşığı havlıcan tozu ekleyip 10-15 dakika demledikten sonra istenirse şeker veya bal katmak suretiyle içmektir. Havlıcanın acımsı aromasını yumuşatmak için karışıma tatlandırıcılar eklenebilir. Havlıcan tozu süt ile de karıştırılabilir ve bu şekilde bal ile lezzetlendirilebilir. Havlıcan tozunu keçiboynuzu pekmezi ile macun haline getirip yiyenler de bu karışımdan çok memnun kalırlar.

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