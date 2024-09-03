Mide bulandıran görüntüler sonrası 3 işletme mühürlendi

İl genelinde süt ürünleri, fırın, pastane ve market gibi gıda işletmelerinin standartlara uygun hizmet sunmasını sağlamak amacıyla, belediye çeşitli kurumlarla iş birliği içinde denetimler yürütüyor.

Reyhanlı ilçesinde, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda başlatılan denetimlerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan, hijyen kurallarına uymayan bir şekerleme işletmesinde satışa sunulmak üzere hazırlanan 1557 kg lokum ve cezeryeye el konularak imha edildi, işletme ise mühürlendi.

Ayrıca, hijyen kurallarına uymayan bir süt ürünleri işletmesinde 2855 kg süt ve süt ürünü imha edilerek işletme kapatıldı. Temizlik standartlarına uymayan bir unlu mamuller işletmesi de denetim kapsamında mühürlenerek cezai işlem uygulandı.