Mide bulandıran skandal! Akılalmaz düzenek ifşa oldu

Gaziantep’te bir kasabın vatandaşlara bozuk etleri satmak için kurduğu düzenek ‘Pes’ dedirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ortaya çıkan skandal mide bulandırdı. Bir kasap dükkanında halk sağlığı hiçe sayılarak akılalmaz bir dolandırıcılık yöntemi düzenledi.

ET MAKİNESİNE GİZLİ DÜZENEK KURMUŞ

Et çekme makinesine yerleştirilen gizli bir sistem sayesinde sağlıklı etlerin ayrılarak bir bölmeye saklandığını, yerine bozulmuş etlerin çekilerek vatandaşa sunulduğunu tespit edildi.

O anlar zabıta ekipleri tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler, hem ekipleri hem de izleyenleri dehşete düşürdü.

İŞYERİ MÜHÜRLENDİ

Hijyen kurallarını ihlal ederek, halk sağlığını riske atan işletme mühürlendi

"GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tahmazoğlu “Bu sadece bir işletmeye müdahale değil, halkımızın sağlığını koruma kararlılığıdır. Kim olursa olsun, bu vicdansızlığa asla izin vermeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan yetkililer, vatandaşları tat, koku ve görüntüsünden şüphelendikleri gıda ürünlerini 174 ihbar hattına bildirmeleri gerektiği konusunda sık sık uyarıyor.