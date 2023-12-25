Mide değil hurdalık. Doktorlar midesinden çıkardıkça çıkardı bitmedi

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Mide değil hurdalık. Doktorlar midesinden çıkardıkça çıkardı bitmedi
İran’da midesinden 450 parça metal çıkarılan adamdan çıkanların 3 kilogram ağırlığında olması dikkat çekti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre; İran'da 36 yaşındaki bir adam, karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu.

Doktorlar, midesinden yaklaşık 3 kilogramlık 450 adet metal parça çıkardılar.

Ahvaz İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Ahmed Rıza Muhtedi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahvaz İmam Humeyni Hastanesi'nin başhekimi Ahmed Rıza Muhtedi, IRNA haber ajansına yaptığı açıklamada, hastanın midesinde çivi, somun, cıvata gibi metal eşyalar bulunduğunu söyledi.

Muhtedi, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İran’da midesinden 450 parça metal çıkarılan adamdan çıkanların 3 kilogram ağırlığında olması dikkatlerden kaçmadı.

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