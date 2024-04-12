Mide ekşimesini gideren mucize ot ortaya çıktı

Doğal sağlık ürünleri, alternatif tıp dünyasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu ürünler içinde, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkan centiyane otu gibi bitkisel tedaviler bulunmaktadır.

Centyane otunun faydaları şunlardır:

10 gram centiyane kökü, bir litre suda bekletilip süzüldükten sonra tüketildiğinde, karaciğer ve dalak rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olur.

Kan temizleyici ve idrar söktürücü özelliklere sahiptir.

Kökün suyu, cilt lekelerine uygulandığında iyileştirici etki gösterir.

Güçsüzlük, anemi, kalp sorunları gibi durumlarda etkili bir çözüm sunar.

Enerji verir, ateşi düşürür.

Sindirimi kolaylaştırır, iştahı açar, mide yanması ve ekşimesini hafifletir.

Kullanım yöntemleri:

Yarım çay kaşığı ince kıyılmış kök, 150 ml suda 10 saat bekletilerek demlenir ve süzülür.

Yarım çay kaşığı ince kıyılmış kök, 150 ml kaynar suda 20 dakika bekletilerek haşlanır ve süzülür.

Şarap yapımı için: 30 - 40 gram ince kıyılmış kök, 500 ml şarap içinde 15 gün bekletilir ve süzülür.

Tentür hazırlanışı: 10 gram ince kıyılmış kök, 50 ml sulandırılmış alkolde bir gece bekletilir ve süzülür.

UYARI: Yüksek kan basıncı, mide kanaması riski, sık burun kanamaları, hamilelik veya yüksek mide asit seviyeleri olan kişilerin kullanmaması önerilir.