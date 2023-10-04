Mide grip olur mu

Mide gribi olduğunuzu ishal, mide ağrısı ve bağırsak bozulmasıyla anlayabilirsiniz. Genellikle ateş, bulantı, baş ağrısı ve burun tıkanıklığı ile kendini gösteren grip, kış aylarının en yaygın hastalıklarından biri. Mide gribi, mide-bağırsak enfeksiyonu ile ortaya çıkan bir çeşit viral enfeksiyon. Bağırsak ve mideyi etkileyen enfeksiyon, ishal ve karın ağrısıyla görülüyor.

Mide üşütmesi veya mide gribi olarak bilinen ‘viral gastroenterit’ sulu ishal, kramp tarzında karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateşle ortaya çıkan mide-bağırsak rahatsızlığı. Genellikle midenin üşütmesiyle ortaya çıkıyor. Belirtileri ise şöyle:

Karın ağrıları ve kramplar,

Halsizlik,

Midede gaz ve sancı

İshal,

Ateş,

Kusma,



TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Doktor tavsiyesi ile ilaçlı tedavisi mümkün. Ayrıca midenizi sıcak tutarak ta ağrıları geçiştirebilirsiniz. Bol ılık su tüketerek de ağrılar hafifletilebilir. Bilinen doğal ilacı ise nane limon suyudur.



