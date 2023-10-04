Mide grip olur mu

Grip vakaları arttı. Mide gribi de onun versiyonlarından biri. Peki, mide nasıl grip olur? İşte, yanıtları...

KAYNAK: Haber Merkezi
Mide grip olur mu

Mide gribi olduğunuzu ishal, mide ağrısı ve bağırsak bozulmasıyla anlayabilirsiniz. Genellikle ateş, bulantı, baş ağrısı ve burun tıkanıklığı ile kendini gösteren grip, kış aylarının en yaygın hastalıklarından biri. Mide gribi, mide-bağırsak enfeksiyonu ile ortaya çıkan bir çeşit viral enfeksiyon. Bağırsak ve mideyi etkileyen enfeksiyon, ishal ve karın ağrısıyla görülüyor.

Mide üşütmesi veya mide gribi olarak bilinen ‘viral gastroenterit’ sulu ishal, kramp tarzında karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateşle ortaya çıkan mide-bağırsak rahatsızlığı. Genellikle midenin üşütmesiyle ortaya çıkıyor. Belirtileri ise şöyle:

Karın ağrıları ve kramplar,

Halsizlik,

Midede gaz ve sancı
İshal,

Ateş,

Kusma,


TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Doktor tavsiyesi ile ilaçlı tedavisi mümkün. Ayrıca midenizi sıcak tutarak ta ağrıları geçiştirebilirsiniz. Bol ılık su tüketerek de ağrılar hafifletilebilir. Bilinen doğal ilacı ise nane limon suyudur.


Öne Çıkanlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Son Haberler
Reyhan otu neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Reyhan otu neye iyi geliyor?
Gülsim Ali'den dizi müjdesi! Magazin
Gülsim Ali'den dizi müjdesi!
Dolar güne yeni rekorla başladı Ekonomi
Dolar güne yeni rekorla başladı
Manchester United'ı deviren Galatasaray Türkiye'ye döndü Spor
Manchester United'ı deviren Galatasaray Türkiye'ye döndü
Kale gibi güçlü bir bitki Şifalı Bitkiler
Kale gibi güçlü bir bitki
İşte kistleri yok eden bitkiler Şifalı Bitkiler
İşte kistleri yok eden bitkiler
Deprem için en riskli il ve ilçeler ortaya çıktı. Diri fay hatları güncellendi Gündem
Deprem için en riskli il ve ilçeler ortaya çıktı. Diri fay hatları güncellendi