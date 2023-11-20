Mide rahatsızlıklarına birebir. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan mide rahatsızlıklarına faydalı olan egzama otunun faydaları dikkat çekti.

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Mide rahatsızlıklarına birebir. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

EGZAMA OTU NEDİR?

Ballıbabagillerden; yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde yetişen, beyaz tüylerle kaplı, alçak bir bitkidir. Yaprak kenarları alta doğru kıvrıktır. Çiçekleri beyazdır. Ev ilaçlarında çiçekli bitki kullanılır.

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EGZAMA OTUNUN FAYDALARI

- Basur rahatsızlığının doğal ilacıdır.

-Ateşi düşürür.

-Egzamaya faydalıdır.

-Vücuda kuvvet verir.

-Mide rahatsızlıklarını giderir.

-Sinirleri uyarır.

-Yüksek tansiyonu düşürür.

-Karaciğer hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

-Yüksek ateşi düşürür.

-Soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir

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NASIL KULLANILIR?

Öncelikle basur otu kökü kaynatılır ve lapa haline getirilir. Hazırlanan karışım basur memelerine sürülür. Bu uygulama basur şikayetleri tamamen geçene kadar düzenli olarak her gün yapılmalıdır.

Mayasıl otunun bir diğer özelliği ise antiseptik olmasıdır. Bu özelliği sayesinde açık yaralardaki mikropları öldürür. Mayasıl otunun bu faydasından yararlanmak için yine köklerinin lapa haline getirilmesi ve yaraya haricen uygulanması tavsiye edilir.

Dilerseniz mayasıl otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken temizleyip kuruttuğunuz mayasıl otu kökünü kaynatmak. Bir dal kurutulmuş mayasıl otunu 4 bardak suda kaynatabilirsiniz.

Mayasıl otu çayının sabah ve akşam olmak üzere, günde 2 kez, bir su bardağı tüketilmesi önerilir.

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