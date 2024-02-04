Mide üşütmesinin belirtileri ve çözümü nedir?

Mide üşütmesi, genellikle virüslerin veya bakterilerin sindirim sistemini etkileyen bir enfeksiyon sebebiyle meydana gelen bir sağlık problemidir. Farklı bakteriler ve virüsler sebep olabilir, bunlar Norovirüs ve Rotavirüs gibi virüsler, Salmonella ve Escherichia Coli (E. coli) gibi bakterilerden kaynaklı olabilir.

Mide üşütmesinin belirtileri neler?

Kusma, karın ağrısı, ishal ve hatta ateş olarak kendini gösterebilir. Bu belirtiler, vücudun enfeksiyonla mücadele ettiği ve sindirim sisteminin geçici bir süreliğine etkilendiği bir tepki olarak meydana çıkar.

En belirgin belirtilerden biri olan ishal, günde üç ya da daha fazla sürede sulu dışkı çıkarmayı kapsar.

MİDE ÜŞÜTMESİNE NE İYİ GELİR?

Mide üşütmesine evde kolaylıkla yapabileceğiniz birkaç yöntem ile bu sorunu giderebilirsiniz.

Sıvı Tüketimi: Bol bol su içmek

Hafif yiyecekler: Pirinç, haşlamış tavuk, sebze püresi muz veya çorba gibi hafif yiyecekler sorunu gidermede yardımcı olabilir. Ancak bu yiyecekler baharatsız tüketilmelidir.

Bitki çayları

Zencefil ya da nane çayı da mide üşütmesine iyi gelen içecekler grubunda yer almaktadır.

Dinlenme

Vücut, enfeksiyonla mücadele ederken dinlenmeye ihtiyaç duyacağı için mide üşütmesi de bu vesileyle düzelmiş olacaktır.