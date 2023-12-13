Mide ve bağırsak gazlarını söktüren ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide ve bağırsak gazlarını söktüren şifa deposu çobaniğnesi otu dikkat çekti.

GAZ SANCISI NEDİR?

Gaz sancısı, besinlerin sindirimi esnasında bağırsak ve midede hava meydana gelmesi veya istemsiz olarak yutulan hava ile ortaya çıkabilmektedir.

ÇOBANİĞNESİ OTU NASIL KULLANILIR?

Bu otun çiçekleriyle de banyo yapabilirsiniz. Bu banyo, egzama, yara, fistül, ülser ve uçuk gibi cilt problemlerine iyi gelir. Cildinizin sorunlu kısımlarını günde bir kez 20 dakika boyunca otun çiçeğinin suyuyla yıkayın.

Bu otun çiçeğinin suyunu hazırlamak için, bir avuç dolusu çiçeği bir litre suya atın ve kaynatın. Beş dakika dinlendirip süzün. Sonra küvetinize ilave edin.

Dikkat: Hamileyseniz, ilk 3 ay bu bitkiyi kullanmayın.

Bu otun yapraklarından 2-5 gram alın ve üzerlerine 4 bardak sıcak su ekleyin. 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Bu çayı günde 2-3 defa için.