Mide yanması sorunu yaşayanlara müjde. Mucize ot şifa saçıyor

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler, günümüzde birçok insanın dikkatini çekiyor.

Fakat, bu ürünleri kullanmaya başlamadan önce bir doktora danışmak çok önemlidir.

Mide yanması problemi çekenlere sevindirecek haber, çiriş otunun keşfedilmesi oldu.

Çiriş otunun sağlığa faydalı olduğu haber oldu.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI…

Sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunarak mide yanması, gaz gibi sorunları önleyici bir etki yapar, ayrıca idrar yollarını temizleyici etkisi ile vücutta birikmiş ve zararlı etkiler yapan toksinlerin dışarı atılmasını sağlayarak böbrek sağlığına da fayda sağlar.

Hücre içindeki antioksidan olarak kanserojen maddelerin vücuttan atılmasını sağlar.

Radyasyonun zararlı etkilerine karşı korur.

Vajinal akıntı belirtilerinin azaltılmasında kullanılır.

Karaciğeri sigara ve alkolün sebep olduğu zararlı etkilerden korur.

Bronşit, verem ve amfizem tedavisinde olumlu etkileri ile yardımcı olur.

Serbest radikaller, vücutta oksidatif stres yaratan olumsuz faktörlerdir. Çiriş otu içindeki antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle mücadele eder.

Antiinflamatuar etkisi ile iltihabı giderici yarar sağlar.

Beyaz kan hücreleri üretimini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini yükselterek hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.

Çiriş otu içindeki glutatyon, hücresel fonksiyonlar için zorunludur, kalp beyin bağışıklık sistemlerini, göz, karaciğer, böbrekler, cilt ve akciğerleri oksidatif stresten ve hasardan korur.

Kolestrolü azaltarak kardiyovasküler sistemin sağlığının sürdürülmesine katkı sağlar ve kan şekerini seviyesini belirli bir düzeyde tutarak vücut dengesinin sürdürülmesine yardımcı olur.

Yine antioksidan içeriği nedeniyle ciltteki yaşlanma işaretlerini önleyici etkiler sağlar ve cilt tonunu dengeleyici etkiler sağlar.

Sütü artırıcı fayda sağlar.

Adet kanaması etkisi ile kadınlar tarafından tercih edilmektedir.

MİDE YANMASI NEDİR?

Mide yanması olarak da bilinen mide ekşimesi, kişinin aldığı besinlerle doğrudan bağlantılı olarak genelde yemek yedikten sonra mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu iltihaplanma ve hasar meydana gelip göğüste oluşturduğu acılı yanma duygusu olarak tanımlanır.

Kişi yemek yedikten sonra özellikle yatıp kalkma gibi hareketler yaptığı zaman meydana gelen tepkime nedeniyle mide yanması oluşur. Genelde tehlikeli bir durum yaratmayan mide ekşimesi ya da yanması evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler ile iyileşir ve mide normale döner. Sürekli devam eden ve bireyin günlük yaşamını olumsuz etkileyen mide yanması durumlarının tedavisi için doktor gözetiminde tanı ve tıbbi tedavi gerekebilir.

MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

Mide yanmasının en sık rastlanan nedenleri, narenciye, domates, soğan, çikolata, kahve, peynir ve nane gibi asidik veya yağ oranı yüksek gıdaların alınması, büyük porsiyonlar tüketerek mideyi zorlama, fazla kilo, hamilelik, bazı ilaçlar, stres ve sigaradır. Ayrıca gastroözofageal reflü olarak adlandırılan, alt yemek borusu kasının gerektiği gibi çalışmaması da mide asidinin yemek borusuna kaçmasına ve mide ekşimesine sebep olur.