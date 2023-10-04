Mide yanmasına birebirler...

Editör: Naim Arıoğlu

Mide ekşimesi ya da kimilerine göre mide yanması hemen hepimizin ortak sıkıntısı. Peki böyle durumlarda hangi besinleri tüketmeliyiz?. İşte ayrıntılar…

Mide ekşimesi ve reflü durumunda yiyebileceğiniz yiyecekler hangileridir. Bu soru mide ekşimesi ya da mide yanması geçirenleri yakından ilgilendiriyor. Mide ekşimesi, yetişkinlerin yaşadığı oldukça yaygın bir sorun. Nedenleri, genetik faktörlerden belirli hastalıklara ve kötü beslenme, fazla kilolu olma, sigara içme veya stres gibi yaşam tarzı faktörlerine kadar değişebiliyor. Belirtiler mide ağzının kas halkası düzgün kapanmadığında ve mide asidi aktığında midenin ağzı çevresinde veya sternumun arkasında ve altında yanma, batma hissi, ağrı, ağızda ekşi veya acı bir tat oluşması. Çoğu durumda mide ekşimesi, yüksek asit içeriğine sahip yiyecek veya içeceklerden kaynaklanır. Çok fazla çikolata, domates, bazı turunçgiller, kafeinli içecekler, gazlı meşrubatlar ve baharatlı ve yağlı yiyecekler buna mide ekşimesine yatkınlık yaratır ve halihazırda gelişmiş hoş olmayan belirtiler şiddetlenebiliyor.

Ancak, bazı yiyecekler semptomların gelişmesini önleyebilir. Mide ekşimesini önlemek için diyet esas olarak düşük asit içeriğine sahip gıdalar içerecek şekilde ayarlanmalıdır.

MİDENİZ EKŞİRSE BUNLARI Yiyin

Diyet lifleri açısından daha zengin olduğu için tam tahıllar tercih edilmeli. Tam tahıllı ekmek, pirinç ve kuskus gibi yiyecekler iyi bir seçim. Yulaf ezmesi aynı zamanda sağlıklı, lif açısından zengin ve mideye iyi gelen bir besin, bu da uzun süreli ve doyurucu bir kahvaltının temeli olabiliyor.

Tavuk ve hindi gibi yağsız etler en uygunu, ancak az miktarda tüketilirse yağsız kırmızı et de iyi bir seçim olabilir. Somon ve uskumru gibi belirli balık türleri de iyi bir seçimdir.

Yumurtanın beyazı da güvenle tüketilebilecek besinler arasındadır.

Sebzeler arasında patates, brokoli, fasulye, kereviz, karnabahar ve kuşkonmaz düşük asit içeriğine sahip oldukları için en uygun olanlardır. Yemeklere tat vermek için kullanılan kereviz ve maydanoz da benzer bir etkiye sahiptir. Bu açıdan bakıldığında meyveler arasında kavun ve muzu güvenle yiyebilirsiniz.



Ayrıca, rezenenin sindirimi iyileştirebileceğine dair kanıtlar var. pH'ı 6.9'dur, bu nedenle asit olarak düşüktür. Mide rahatsızlığı için uzun süredir devam eden doğal bir tedavi olan zencefilin de reflü için faydaları vardır. Aloe vera da mide ekşimesine karşı savaşır.



