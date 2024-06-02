Midibüsün çarptığı yaralıyı şemsiye ile korudular

Kaza, saat 14.30 sularında İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddeyi geçmeye çalışan Adem Sungur'a (63), o sırada seyir halindeki Ercan K. tarafından kullanılan şehir içi ulaşım midibüsü çarptı.

Yere düşen Sungur'a yardım etmek için çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, Sungur'un güneşten etkilenmemesi için vatandaşlar şemsiye ile gölgelik oluşturdu.

​​​​​​​

112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, polis ve vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü.

Kaza sonrasında midibüs sürücüsü, polise olayın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, aracın aynasının kırık olduğu dikkat çekti.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.