Migren ağrısı diye gitti beyninden çıkan yiyecek hayatını karattı

Hasta, migren dışında uyuşukluk ya da nöbet gibi ciddi semptomlar yaşamadığını ifade ettiğinde tıbbi yardım aradı. Vaka yazarları, hastanın yakın dönemde herhangi bir yüksek riskli bölgeye seyahat etmediğini de ekledi. Hasta, çiğ veya sokak yemeği yemediğini, ancak uzun süredir az pişmiş bacon yeme alışkanlığı olduğunu belirtti.

Doktorlar, hayati fonksiyonlar normal olduğunu doğruladıktan sonra MR ve CT taramaları gerçekleştirdi ve bu taramalar, hastanın beyninde tenya larvalarının neden olduğu kistlerin bulunduğunu ortaya koydu. Tedavi olarak antiparaziter ve antiinflamatuar ilaçlar verildi ve enfeksiyon hastalıkları kliniğinde düzenli takip önerildi. Kistlerin neden olduğu beyin lezyonları tedaviyle küçülmeye başladı ve hastanın baş ağrıları azaldı.

Tenya enfeksiyonları nadir görülse de, doktorlar bu vakayı, sağlık profesyonellerinin migrende ani değişiklikler gözlemlediklerinde tenya enfeksiyonunu dikkate almaları gerektiğini hatırlatmak için kullanıyorlar. İnsanlar, özellikle az pişmiş yiyeceklerde bulunan mikroskobik tenya yumurtaları yoluyla nörosistiserkoza yakalanabilirler. Ayrıca, eller yeterince temizlenmezse kişiden kişiye bulaşma riski de vardır.

Enfekte bir kişi, dışkıyla kontamine olmuş yumurtaları yiyeceklere bulaştırabilir ve bu yumurtalar başka bir kişi tarafından tüketildiğinde, larvaların beyne ulaşarak nörosistiserkoza neden olabileceği bilinmektedir. Tedavi edilmediği takdirde, nörosistiserkoz epilepsi, nöbetler ve hatta ölüme yol açabilir. ABD’de her yıl yaklaşık 1000 nörosistiserkoz vakası rapor edilmektedir.

Bu hastalıktan korunmanın en iyi yolu, tuvalet kullanımından, bebek bezlerini değiştirdikten veya yiyeceklere dokunmadan önce ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkamaktır. Ayrıca, yiyeceklerin dikkatlice temizlenmesi de önemlidir.