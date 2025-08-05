Migren için uzman doktordan önemli uyarı: Mücadele zor değil!

Toplumda oldukça yaygın görülen ve hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyen migren, zonklayıcı ve sık tekrarlayan ataklarla seyrettiği için hem sosyal yaşamı hem de iş gücünü olumsuz etkiliyor. Ancak migren için çok çeşitli tedavi yöntemleri bulunuyor.

Migren, uzun sürebilen ve zonklayıcı baş ağrısı nedeniyle yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Ancak yeni nesil tedavilerle bu hastalık kontrol altına alınabiliyor. İlaç ve hayat tarzı değişikliklerinin yanında botoks uygulamaları da migrende kullanılabiliyor. Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Büşra Er, "Migrenin yalnızca ilaçla değil; yaşam tarzı değişiklikleriyle de yönetilebileceğini unutmamak gerekiyor. Uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersiz de tedavinin ayrılmaz parçalarıdır. Baş ağrısı günlüğü tutmak, hastanın tetikleyicileri tanımasına da yardımcı olur. Ancak destekleyici tedaviler de uygulanabilir. Bunlardan biri de botoks uygulamasıdır" dedi.

Uzm. Dr. Büşra Er, botoks uygulaması öncesinde hastalara fiziki muayene yapıldığını ifade ederek, "Botoks, alın, şakak, ense ve saçlı deri bölgelerine belirli noktalardan enjeksiyon şeklinde uygulanır. İşlem, yalnızca bu alanda eğitimli ve deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır. Etkisi 3 ila 6 ay sürmektedir" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Büşra Er, botoksun tıbbi bir işlem olduğunu ve bilinçsizce yapılmasının ciddi yan etkilere yol açabileceğini de vurguladı: "Göz kapağında düşme, yutma güçlüğü, mimiklerde bozulma gibi komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle hastaların yalnızca nöroloji veya algoloji uzmanlarına başvurarak işlem yaptırması büyük önem taşıyor. Ayrıca son 3-6 ay içinde başka nedenlerle (örneğin estetik amaçlı) botoks yapılmışsa, mutlaka bu bilgi hekime aktarılmalı."

Uzm. Dr. Büşra Er, migrenin kontrol altına alınabilir bir hastalık olduğunu ve doğru yaklaşımlar sayesinde hastaların yaşam kalitesinde belirgin iyileşmeler sağlanabileceğini söyleyerek, bu konuda mutlaka nöroloji uzmanıyla görüşülmeden komşu tavsiyesiyle herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğini ifade etti.