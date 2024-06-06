Migros, iki market zincirini bünyesine kattı. Rekabet halindeydiler

Türkiye'nin zincir marketleri arasında adını zirveye yazdıran isimlerin arasında yer alan Migros Ege Bölgesi'nde büyümek için önemli bir adım attı.

Migros, Ege Bölgesi'nde 26 şubesi bulunan Hobi Parfümeri adlı kozmetik mağazalarını satın aldı. 1988 yılından beri İzmir'de üretim yapan Hobi Parfümerinin mağaza ve malları Rekabet Kurumu'nun onayıyla Migros'un envanterine geçti.

Gücüne güç katmak için çalışmalarını sürdürün Migros'un yöneticileri İstanbul ve Konya'da toplam 6 şubesi bulunan Kent Gross'un satın almak için kolları sıvadı. Rekabet Kurumu'na yapılan başvurunun onaylanmasıyla satın alma işleminin bu ay içinde tamamlanacağı tahmin ediliyor.

2017 yılında hizmete başlayan Kent Gross market zinciri, kısa sürede büyüyerek sektör devlerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Migros'un yeni satın alma işlemlerine devam edeceği tahmin ediliyor.