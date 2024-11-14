Migros limon aromalı yoğrutlarını toplama kararı aldı

Migros, M-Classic markalı limon aromalı yoğurt ürününü geri çağırdığını açıkladı. Üretimde yaşanan bir hata nedeniyle üründe fındık alerjeninin bulunabileceği ifade edildi. Bu durum, özellikle fındık alerjisi bulunan tüketiciler için sağlık riski taşıyor. Fındık alerjisi olan müşterilerin ürünü tüketmemesi önemle vurgulanıyor. Diğer tüketiciler için ise herhangi bir sağlık riski taşımadığı belirtildi.

Geri çağrılan ürünlerin, Migros mağazaları ve Migros Online üzerinden satıldığı kaydedildi. Satın alınan ürünler, Migros mağazalarına iade edilerek ücret iadesi alınabilecek. Migros Online müşterileri ise müşteri hizmetleri tarafından bilgilendirilip, ödemeleri geri alabilecek. Ürünle ilgili parti numarası “L018741” ve son tüketim tarihi 7 Aralık 2024 olarak açıklandı.