Migros limon aromalı yoğrutlarını toplama kararı aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Migros limon aromalı yoğrutlarını toplama kararı aldı

Migros, Avrupa pazarında yoğun ilgi gören M-Classic Limon Aromalı Yoğurt ürününü geri çağırdı. Yoğurtta üretim hatası nedeniyle fındık alerjeni bulunabileceği bildirildi. Fındık alerjisi olan tüketicilere ürünü tüketmemeleri uyarısında bulunulurken, diğer tüketiciler için güvenli olduğu belirtildi.

Migros, M-Classic markalı limon aromalı yoğurt ürününü geri çağırdığını açıkladı. Üretimde yaşanan bir hata nedeniyle üründe fındık alerjeninin bulunabileceği ifade edildi. Bu durum, özellikle fındık alerjisi bulunan tüketiciler için sağlık riski taşıyor. Fındık alerjisi olan müşterilerin ürünü tüketmemesi önemle vurgulanıyor. Diğer tüketiciler için ise herhangi bir sağlık riski taşımadığı belirtildi.

Geri çağrılan ürünlerin, Migros mağazaları ve Migros Online üzerinden satıldığı kaydedildi. Satın alınan ürünler, Migros mağazalarına iade edilerek ücret iadesi alınabilecek. Migros Online müşterileri ise müşteri hizmetleri tarafından bilgilendirilip, ödemeleri geri alabilecek. Ürünle ilgili parti numarası “L018741” ve son tüketim tarihi 7 Aralık 2024 olarak açıklandı.

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