Migros'ta 1 alana 1 bedava bisküvi kek gofret kuyruğu... Bu vatandaşlar adam olmaz

Yüksek enflasyon ve kur krizi vatandaşı iyice kara bataklığa sürükledi. Alım gücü düşen vatandaş ay sonunu getirmek için adeta mücadele veriyor. Ancak Migros’ta yapılan bir indirim ve vatandaşların abur cubur için saatlerce kuyruğa girmesi gözlerden kaçmadı.

Dev market zinciri Migros Ramazan ayı nedeniyle indirime gitti. Migros 1 alana 1 bedava kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında bisküvi, kek, gofret, çikolata raflarının hızla boşalması ise dikkat çekti. Vatandaşın abur cubur raflarını boşaltması gündem oldu.

Sosyal medyada ise “Bu vatandaşlar adam olmaz...” yorumu yapıldı.

Öte yandan Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyasının 19-20-21 Mart tarihinden itibaren Bisküvi Kek Gofret ve Çikolata Kaplamalı Bisküvi Kek Gofretlerde geçerli olduğu öğrenildi.