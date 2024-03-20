Migros'ta 1 alana 1 bedava bisküvi kek gofret kuyruğu... Bu vatandaşlar adam olmaz

Kaynak: Haber Merkezi
Migros'ta 1 alana 1 bedava bisküvi kek gofret kuyruğu... Bu vatandaşlar adam olmaz
Migros’ta 1 alana 1 bedava kampanyasında Bisküvi, Kek, Gofret, Çikolata raflarının boşalması dikkat çekti.

Yüksek enflasyon ve kur krizi vatandaşı iyice kara bataklığa sürükledi. Alım gücü düşen vatandaş ay sonunu getirmek için adeta mücadele veriyor. Ancak Migros’ta yapılan bir indirim ve vatandaşların abur cubur için saatlerce kuyruğa girmesi gözlerden kaçmadı.

Dev market zinciri Migros Ramazan ayı nedeniyle indirime gitti. Migros 1 alana 1 bedava kampanyası başlattı.

gjhnxv0wyaalqnp.jpg

Kampanya kapsamında bisküvi, kek, gofret, çikolata raflarının hızla boşalması ise dikkat çekti. Vatandaşın abur cubur raflarını boşaltması gündem oldu.

Sosyal medyada ise “Bu vatandaşlar adam olmaz...” yorumu yapıldı.

Öte yandan Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyasının 19-20-21 Mart tarihinden itibaren Bisküvi Kek Gofret ve Çikolata Kaplamalı Bisküvi Kek Gofretlerde geçerli olduğu öğrenildi.

ddd.jpg

İlgili Haberler
Trafikte kadın sürücüye yumruk atan kadın din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı
Son Haberler
Gezi Parkı yeniden İBB'nin oldu. Mahkeme kararını verdi Gündem
Gezi Parkı yeniden İBB'nin oldu. Mahkeme kararını verdi
Diyarbakır'da şarampole yuvarlanan araçta 2 yaralı Gündem
Diyarbakır'da şarampole yuvarlanan araçta 2 yaralı
Sakarya’da başından vurulmuş halde bulunan kişi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Sakarya’da başından vurulmuş halde bulunan kişi hayatını kaybetti
Flaş...Flaş... Yunan F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü Dünya
Flaş...Flaş... Yunan F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü
Türkiye'nin risk primi 3,5 ayın zirvesinde Ekonomi
Türkiye'nin risk primi 3,5 ayın zirvesinde
Malatya'da hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptı Gündem
Malatya'da hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptı
Murat Kurum mal varlığını açıkladı Gündem
Murat Kurum mal varlığını açıkladı