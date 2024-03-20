Migros’ta 1 alana 1 bedava kampanyası. Böyle başladı böyle bitti

Yüksek enflasyon ve kur krizi vatandaşı iyice kara bataklığa sürüklerken, alım gücü düşen vatandaş ay sonunu getirmek için canını dişine katıyor.

Alım gücü düşen vatandaşlar için artık bir çok ürün hayal olurken, Migros’ta yapılan bir indirim ve vatandaşların abur cubur için saatlerce kuyruğa girmesi dikkat çekti.

Dev market zinciri Migros, Ramazan ayına özel indirime gitti. 1 alana 1 bedava kampanyası başlatan Migros’ta, vatandaşlar abur cubur ürünlerini almak için kuyruğa girdi.

Kampanya kapsamında bisküvi, kek, gofret, çikolata raflarının hızla boşalması ise dikkat çekti. Vatandaşın abur cubur raflarını boşaltması gündem oldu.

Sosyal medyada ise “Bu vatandaşlar adam olmaz...” yorumu yapıldı.

Öte yandan Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyasının 19-20-21 Mart tarihinden itibaren Bisküvi Kek Gofret ve Çikolata Kaplamalı Bisküvi Kek Gofretlerde geçerli olduğu öğrenildi.

RAFLAR TAMAMEN BOŞALDI

Kampanya kapsamındaki ürünlerin, kuyruğa giren vatandaşlar tarafından boşaltılması günün en çok konuşulan gündem maddelerinden oldu.