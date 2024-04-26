Migros'tan çiftçileri sevinçten havalara uçurdu. Duyan tarlasını sürmeye başladı

Kaynak: AA
Migros'tan çiftçileri sevinçten havalara uçurdu. Duyan tarlasını sürmeye başladı
Migros, Çukurova bölgesinde Pol's işbirliğiyle yüzde 90’ı kadın üreticileri kapsayan "Yerli Susam, Yerli Üretim" projesini başlattı. Bu karar yüzlerce çiftçiyi sevince boğdu anlaşmayı yapan tarlasını sürüp susam ekti.

Dev market zinciri Migros, Pol’s işbirliğiyle “Yerli Susam, Yerli Üretim” projesini hayata geçirdi. Projeyle yerli susamla üretilen tahin ve helva ürünleri, Migros mağazalarında Pol’s markası altında raflardaki yerini alacak.

Projenin ilk aşamasında Adana Çukurova bölgesinde, sözleşmeli tarım modeliyle 390 dekarlık alanda susam ekimi yapıldı. Bu alanda yüzde 90’ı kadın üreticilerden oluşan bir ekip harıl harıl çalışmaya başladı.

Migros’un alım garantisi sayesinde yeniden üretime geçen çiftçiler, ürünün dikim öncesi, hasat ve kurutma süreçlerinde ziraat mühendislerinden oluşan “Pol’s Tarım Koordinasyon” ekibinden zirai eğitim ve teknik destek alacak.

"AMACIMIZ VERİMİ ARTIRMAK"

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Sürdürülebilir tarıma yatırım yaparken, kadın üreticilerin güçlenmesine yönelik çalışmalarımıza her yıl yenilerini ekliyoruz. Pol’s iş birliği ile ‘Yerli Susam, Yerli Üretim’ projesini bu kapsamda hayata geçirdik. Projenin genişlemesiyle beraber susam ekim alanlarını, çalıştığımız çiftçi sayısını ve tonajı artıracağız. Ayrıca mevcut potansiyel alanlarda da verimi artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde ifade etti.

"HASAT SÜRESİ 120 GÜN"

Pols şirketi CEO’su Ali Polat ise “Migros’un talebi ile başlayan projede, ilk etapta 120 ton yerli susam için sözleşme yaptıklarını belirterek, ‘Migros’un alım garantisi, üreticilerimiz için çok büyük teşvik oldu. Yerli susamın hasat süresi 120 gün. Çukurova bölgesinde yapılan mısır ekiminin ardından boş kalan arazilerin etkin kullanımı için susam üretimini teşvik ettik. Böylece yıl boyunca sürekli bir üretim döngüsü oluşturarak yerli tarımın sürdürülebilirliğini sağlıyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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